Аккумуляторные секаторы

Обрезка сучьев и веток стала таким простым делом: аккумуляторный секатор с высококачественными лезвиями позволяет без всяких усилий срезать сучья и ветви диаметром до 3 см – даже в тех случаях, когда до них трудно добраться.

0 продукт(а/ов)

Аккумуляторный секатор (сучкорез) TLO Battery 18-32

Аккумуляторный секатор

Обрезать ветки теперь проще, чем когда-либо прежде: аккумуляторный секатор для деревьев и его высококачественное обводное лезвие могут использоваться для обрезки веток диаметром до 3 см без применения силы и без их повреждения, независимо от того, насколько трудно их достать. Обводной нож имеет два острых лезвия. Одно лезвие закруглено, что предотвращает соскальзывание веток и сучьев. Когда секатор закрыт, два лезвия накладываются друг на друга, производя чистый срез, что делает инструмент пригодным даже для более хрупких растений. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, не подверженной коррозии, и имеют покрытие Teflon®, которое предотвращает прилипание к ним сока растений. Крючок для веток, расположенный под лезвием, предназначен для свободного обрезания застрявших в дереве веток.

Особенности секатора TLO Battery 18-32

Обводное лезвие для точной и бережной резки

Обводное лезвие для точной и бережной резки

Увеличенный рабочий радиус

Увеличенный рабочий радиус. Высокие ветки легко достать с помощью нашего секатора.

Секатор подходит для обрезки как живой, так и мертвой древесины

Может использоваться для различных задач. Секатор идеально подходит для обрезки живой растительности: деревьев, кустарников, а также для для резки твердой или уже мертвой древесины.

Лезвия из высококачественной стали для длительного срока службы

Долговечность благодаря лезвиям из высококачественной стали.

Безопасное использование благодаря функции блокировки

Безопасное применение благодаря функции блокировки. Предотвращает непреднамеренный запуск секатора.

Фиксирующий крюк для закрепления веток

С помощью крюка, который также выполняет функцию зажима, можно удалить застрявшие в дереве ветки.

Резка веток одним нажатием кнопки

Без усилий - срезать ветки легко - простым нажатием кнопки.

Прорезиненная рукоятка для максимального комфорта

Прорезиненная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт - особенно при длительной работе.

Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18

Резка веток с помощью сабельной пилы

Аккумуляторная сабельная пила Kärcher PGS 4-18 предназначена для обрезки веток диаметром до 80 мм.

  • Съемный захват для веток на возвратно-поступательной пиле делает ее безопасной и простой в использовании и предотвращает соскальзывание инструмента.
  • Пильное полотно премиум-класса немецкого производства может быть заменено без использования каких-либо инструментов.
  • А благодаря телескопическому удлинителю, поставляемому в качестве дополнительного аксессуара для поршневой пилы (не входит в комплект поставки), работать на высоте до 3,5 метров еще никогда не было так просто. 

Все это делает PGS 4-18 многофункциональным инструментом, сочетающим в себе функции садовых инструментов и электроинструментов, таких как торцовочная пила, возвратно-поступательная пила и сучкорез для деревьев в одном изделии.

Особенности сабельной пилы PGS 4-18

Качественное пильное полотно, изготовленное в Германии

Пильное полотно премиум-класса, изготовленное в Германии, обеспечивает оптимальную производительность резки.

Замена пильного полотна без дополнительных инструментов

Быстрая и простая замена пильного полотна без использования дополнительных инструментов.

Надежная фиксация благодаря съемному кронштейну

Съемная рукоятка обеспечивает надежный захват веток даже при работе одной рукой.

Прорезиненная ручка для максимального комфорта

Резиновая рукоятка обеспечивает максимальный комфорт даже при длительной работе.

Телескопический удлинитель для высоты до 3,5 метров

Телескопический удлинитель, поставляемый в качестве дополнительного аксессуара, позволяет работать на высоте до 3,5 метров.

Аккумуляторный секатор TLO 2-18

Обрезка веток стала проще, чем когда-либо. Аккумуляторный сучкорез с высококачественным обводным лезвием позволяет обрезать ветки диаметром до 2,5 см без применения силы и без повреждения. Обводное лезвие имеет два заточенных края, которые проходят друг через друга при закрытии, обеспечивая чистый и точный срез. Это делает сучкорез идеальным для растений, чувствительных к срезу.

С помощью телескопического удлинителя, доступного как дополнительный аксессуар (не входит в комплект), работать на высоте до 3,5 метров стало еще проще.

Особенности секатора TLO 2-18

Обводное лезвие для точной и аккуратной резки

Обводное лезвие для точной и аккуратной резки.

Обрезка веток простым нажатием кнопки

Не нужно прилагать усилий - срезать ветки можно одним нажатием кнопки.

Прорезиненная рукоятка

Прорезиненная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт - особенно при длительной работе.

Телескопический удлинитель

Телескопический удлинитель, поставляемый в качестве дополнительного аксессуара, позволяет работать на высоте до 3,5 метров.

Функция защитной разблокировки

Безопасное использование благодаря функции защитной разблокировки. Предотвращает непреднамеренный запуск сучкореза.

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 18 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В

Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.

Перейти к продуктам на базе аккумуляторной платформы 36
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.