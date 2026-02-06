Аккумуляторные секаторы

Обрезка веток стала проще, чем когда-либо. Аккумуляторный сучкорез с высококачественным обводным лезвием позволяет обрезать ветки диаметром до 2,5 см без применения силы и без повреждения. Обводное лезвие имеет два заточенных края, которые проходят друг через друга при закрытии, обеспечивая чистый и точный срез. Это делает сучкорез идеальным для растений, чувствительных к срезу.

С помощью телескопического удлинителя, доступного как дополнительный аксессуар (не входит в комплект), работать на высоте до 3,5 метров стало еще проще.