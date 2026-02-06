Аккумуляторные секаторы
Обрезка сучьев и веток стала таким простым делом: аккумуляторный секатор с высококачественными лезвиями позволяет без всяких усилий срезать сучья и ветви диаметром до 3 см – даже в тех случаях, когда до них трудно добраться.
Аккумуляторный секатор (сучкорез) TLO Battery 18-32
Обрезать ветки теперь проще, чем когда-либо прежде: аккумуляторный секатор для деревьев и его высококачественное обводное лезвие могут использоваться для обрезки веток диаметром до 3 см без применения силы и без их повреждения, независимо от того, насколько трудно их достать. Обводной нож имеет два острых лезвия. Одно лезвие закруглено, что предотвращает соскальзывание веток и сучьев. Когда секатор закрыт, два лезвия накладываются друг на друга, производя чистый срез, что делает инструмент пригодным даже для более хрупких растений. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали, не подверженной коррозии, и имеют покрытие Teflon®, которое предотвращает прилипание к ним сока растений. Крючок для веток, расположенный под лезвием, предназначен для свободного обрезания застрявших в дереве веток.
Особенности секатора TLO Battery 18-32
Обводное лезвие для точной и бережной резки
Увеличенный рабочий радиус. Высокие ветки легко достать с помощью нашего секатора.
Может использоваться для различных задач. Секатор идеально подходит для обрезки живой растительности: деревьев, кустарников, а также для для резки твердой или уже мертвой древесины.
Долговечность благодаря лезвиям из высококачественной стали.
Безопасное применение благодаря функции блокировки. Предотвращает непреднамеренный запуск секатора.
С помощью крюка, который также выполняет функцию зажима, можно удалить застрявшие в дереве ветки.
Без усилий - срезать ветки легко - простым нажатием кнопки.
Прорезиненная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт - особенно при длительной работе.
Аккумуляторная садовая сабельная пила PGS 4-18
Аккумуляторная сабельная пила Kärcher PGS 4-18 предназначена для обрезки веток диаметром до 80 мм.
- Съемный захват для веток на возвратно-поступательной пиле делает ее безопасной и простой в использовании и предотвращает соскальзывание инструмента.
- Пильное полотно премиум-класса немецкого производства может быть заменено без использования каких-либо инструментов.
- А благодаря телескопическому удлинителю, поставляемому в качестве дополнительного аксессуара для поршневой пилы (не входит в комплект поставки), работать на высоте до 3,5 метров еще никогда не было так просто.
Все это делает PGS 4-18 многофункциональным инструментом, сочетающим в себе функции садовых инструментов и электроинструментов, таких как торцовочная пила, возвратно-поступательная пила и сучкорез для деревьев в одном изделии.
Особенности сабельной пилы PGS 4-18
Пильное полотно премиум-класса, изготовленное в Германии, обеспечивает оптимальную производительность резки.
Быстрая и простая замена пильного полотна без использования дополнительных инструментов.
Съемная рукоятка обеспечивает надежный захват веток даже при работе одной рукой.
Резиновая рукоятка обеспечивает максимальный комфорт даже при длительной работе.
Телескопический удлинитель, поставляемый в качестве дополнительного аксессуара, позволяет работать на высоте до 3,5 метров.
Аккумуляторный секатор TLO 2-18
Обрезка веток стала проще, чем когда-либо. Аккумуляторный сучкорез с высококачественным обводным лезвием позволяет обрезать ветки диаметром до 2,5 см без применения силы и без повреждения. Обводное лезвие имеет два заточенных края, которые проходят друг через друга при закрытии, обеспечивая чистый и точный срез. Это делает сучкорез идеальным для растений, чувствительных к срезу.
С помощью телескопического удлинителя, доступного как дополнительный аксессуар (не входит в комплект), работать на высоте до 3,5 метров стало еще проще.
Особенности секатора TLO 2-18
Обводное лезвие для точной и аккуратной резки.
Не нужно прилагать усилий - срезать ветки можно одним нажатием кнопки.
Прорезиненная рукоятка обеспечивает максимальный комфорт - особенно при длительной работе.
Телескопический удлинитель, поставляемый в качестве дополнительного аксессуара, позволяет работать на высоте до 3,5 метров.
Безопасное использование благодаря функции защитной разблокировки. Предотвращает непреднамеренный запуск сучкореза.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 18 В включает в себя компактные и удобные продукты для ухода за садами малого и среднего размера, а также за придомовой территорией. Доступны две версии сменного аккумулятора Kärcher Battery Power 18 В с разной емкостью: 18 В/2,5 А·ч и 18 В/5,0 А·ч. Обе версии могут использоваться во всех приборах с рабочим напряжением 18 В. Независимо от того, идет ли речь об аккумуляторных газонокосилках, аккумуляторных многоцелевых пылесосах или аккумуляторных приборах для удаления сорняков Kärcher, аккумуляторные батареи можно быстро и легко заменить, а значит, и пользоваться приборами в любое время и в любых условиях.
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В
Аккумуляторная платформа Kärcher Battery Power 36 В славится мощными приборами из различных категорий для выполнения работ по очистке и уходу за садом. Приборы на этой платформе совместимы с аккумуляторами Kärcher Battery Power 36 В – 36 В/2,5 А·ч и 36 В/5,0 А·ч. Один аккумулятор можно использовать для питания различных беспроводных приборов Kärcher, например, триммеров для газона, моек высокого давления или триммеров для кустарников. Высочайшие стандарты универсальности, мобильности и мощности.