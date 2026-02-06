Акумуляторні секатори
Обрізка сучків та гілок стала такою простою справою: акумуляторний секатор з високоякісними лезами дозволяє без будь-яких зусиль зрізати суччя та гілки діаметром до 3 см – навіть у тих випадках, коли до них важко дістатися.
Акумуляторний секатор (гілкоріз) TLO Battery 18-32
Обрізати гілки тепер простіше, ніж будь-коли раніше: акумуляторний секатор для дерев і його високоякісне обвідне лезо можна використовувати для обрізання гілок діаметром до 3 см без застосування сили і без їхнього пошкодження, незалежно від того, наскільки важко їх дістати. Обвідний ніж має два гострі леза. Одне лезо заокруглене, що запобігає зісковзуванню гілок і сучків. Коли секатор закритий, два леза накладаються одне на одне, проводячи чистий зріз, що робить інструмент придатним навіть для більш тендітних рослин. Леза виготовлені з неіржавкої сталі, що не піддається корозії, і мають покриття Teflon®, яке запобігає прилипанню до них соку рослин. Гачок для гілок, розташований під лезом, призначений для вільного обрізання застряглих у дереві гілок.
Особливості секатора TLO Battery 18-32
Обвідне лезо для точного та дбайливого різання
Збільшений робочий радіус. Високі гілки легко дістати за допомогою нашого секатора.
Може використовуватися для різних завдань. Секатор ідеально підходить для обрізки живої рослинності: дерев, чагарників, а також для для різання твердої або вже мертвої деревини.
Довговічна завдяки високоякісним сталевим лезам.
Безпечне застосування завдяки функції блокування. Запобігає ненавмисному запуску секатора.
За допомогою гака, який також виконує роль затискача, можна видалити гілки, що застрягли в дереві.
Не потрібно докладати зусиль - обрізання гілок здійснюється простим натисканням кнопки.
Прогумована рукоятка для максимального комфорту - особливо при тривалій роботі.
Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18
Акумуляторна шабельна пила для обрізки гілок Kärcher PGS 4-18 призначена для обрізки гілок діаметром до 80 мм.
- Знімний тримач для гілок на шабельній пилі робить її безпечною та зручною у використанні, а також запобігає вислизанню інструменту.
- Високоякісне пиляльне полотно німецького виробництва можна замінити без будь-яких інструментів.
- А завдяки телескопічному подовжувачу (не входить до комплекту поставки), який можна придбати додатково, робота на висоті до 3,5 м ще ніколи не була такою легкою.
Все це робить PGS 4-18 багатофункціональним інструментом, що поєднує в собі функції садового інструменту та електроінструментів, таких як торцювальна пила, циркулярна пила та гілкоріз в одному виробі.
Особливості шабельної пили PGS 4-18
Пиляльне полотно преміум-класу, що виготовлене в Німеччині, забезпечує оптимальну продуктивність різання.
Швидка та проста заміна пиляльного полотна без додаткових інструментів.
Знімна рукоятка забезпечує надійне захоплення гілок навіть під час роботи однією рукою.
Гумова ручка забезпечує максимальний комфорт навіть при тривалій роботі.
Телескопічний подовжувач, що постачається як додатковий аксесуар, дає змогу працювати на висоті до 3,5 метрів.
Акумуляторний секатор TLO 2-18
Обрізка гілок стала простішою, ніж будь-коли. Акумуляторний сучкоріз із високоякісним обвідним лезом дає змогу обрізати гілки діаметром до 2,5 см без застосування сили та без пошкодження. Обвідне лезо має два заточених краї, які проходять один через одного під час закриття, забезпечуючи чистий і точний зріз. Це робить сучкоріз ідеальним для рослин, чутливих до зрізу.
За допомогою телескопічного подовжувача, доступного як додатковий аксесуар (не входить до комплекту), працювати на висоті до 3,5 метрів стало ще простіше.
Особливості секатора TLO 2-18
Обвідне лезо для точного й акуратного різання.
Не потрібно докладати зусиль - обрізання гілок здійснюється простим натисканням кнопки.
Прогумована рукоятка для максимального комфорту - особливо при тривалій роботі.
Телескопічний подовжувач, доступний як додатковий аксесуар, дозволяє працювати на висоті до 3,5 метрів.
Безпечне використання завдяки функції захисного розблокування. Запобігає ненавмисному запуску сучкоріза.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В
Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.