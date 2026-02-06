Акумуляторні секатори

Обрізка гілок стала простішою, ніж будь-коли. Акумуляторний сучкоріз із високоякісним обвідним лезом дає змогу обрізати гілки діаметром до 2,5 см без застосування сили та без пошкодження. Обвідне лезо має два заточених краї, які проходять один через одного під час закриття, забезпечуючи чистий і точний зріз. Це робить сучкоріз ідеальним для рослин, чутливих до зрізу.

За допомогою телескопічного подовжувача, доступного як додатковий аксесуар (не входить до комплекту), працювати на висоті до 3,5 метрів стало ще простіше.