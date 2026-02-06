Акумуляторні секатори

Обрізка сучків та гілок стала такою простою справою: акумуляторний секатор з високоякісними лезами дозволяє без будь-яких зусиль зрізати суччя та гілки діаметром до 3 см – навіть у тих випадках, коли до них важко дістатися.

Акумуляторний секатор (гілкоріз) TLO Battery 18-32

Акумуляторний секатор

Обрізати гілки тепер простіше, ніж будь-коли раніше: акумуляторний секатор для дерев і його високоякісне обвідне лезо можна використовувати для обрізання гілок діаметром до 3 см без застосування сили і без їхнього пошкодження, незалежно від того, наскільки важко їх дістати. Обвідний ніж має два гострі леза. Одне лезо заокруглене, що запобігає зісковзуванню гілок і сучків. Коли секатор закритий, два леза накладаються одне на одне, проводячи чистий зріз, що робить інструмент придатним навіть для більш тендітних рослин. Леза виготовлені з неіржавкої сталі, що не піддається корозії, і мають покриття Teflon®, яке запобігає прилипанню до них соку рослин. Гачок для гілок, розташований під лезом, призначений для вільного обрізання застряглих у дереві гілок.

Особливості секатора TLO Battery 18-32

Обвідне лезо для точного та дбайливого різання

Збільшений робочий радіус

Секатор підходить для обрізки як живої, так і мертвої деревини

Високоякісні сталеві леза для тривалого терміну служби

Безпечне використання завдяки функції блокування

Фіксуючий гак для закріплення гілок

Різання гілок одним натисканням кнопки

Прогумована рукоятка для максимального комфорту

Акумуляторна садова шабельна пила PGS 4-18

Person cutting branch with pruning saw

Акумуляторна шабельна пила для обрізки гілок Kärcher PGS 4-18 призначена для обрізки гілок діаметром до 80 мм.

  • Знімний тримач для гілок на шабельній пилі робить її безпечною та зручною у використанні, а також запобігає вислизанню інструменту.
  • Високоякісне пиляльне полотно німецького виробництва можна замінити без будь-яких інструментів.
  • А завдяки телескопічному подовжувачу (не входить до комплекту поставки), який можна придбати додатково, робота на висоті до 3,5 м ще ніколи не була такою легкою.

Все це робить PGS 4-18 багатофункціональним інструментом, що поєднує в собі функції садового інструменту та електроінструментів, таких як торцювальна пила, циркулярна пила та гілкоріз в одному виробі.

Особливості шабельної пили PGS 4-18

Якісне пиляльне полотно, виготовлене в Німеччині

Пиляльне полотно преміум-класу, що виготовлене в Німеччині, забезпечує оптимальну продуктивність різання.

Заміна пиляльного полотна без додаткових інструментів

Швидка та проста заміна пиляльного полотна без додаткових інструментів.

Надійне кріплення завдяки знімному кронштейну

Знімна рукоятка забезпечує надійне захоплення гілок навіть під час роботи однією рукою.

Прогумована ручка для максимального комфорту

Гумова ручка забезпечує максимальний комфорт навіть при тривалій роботі.

Телескопічний подовжувач для висоти до 3,5 метрів

Телескопічний подовжувач, що постачається як додатковий аксесуар, дає змогу працювати на висоті до 3,5 метрів.

Акумуляторний секатор TLO 2-18

Обрізка гілок стала простішою, ніж будь-коли. Акумуляторний сучкоріз із високоякісним обвідним лезом дає змогу обрізати гілки діаметром до 2,5 см без застосування сили та без пошкодження. Обвідне лезо має два заточених краї, які проходять один через одного під час закриття, забезпечуючи чистий і точний зріз. Це робить сучкоріз ідеальним для рослин, чутливих до зрізу.

За допомогою телескопічного подовжувача, доступного як додатковий аксесуар (не входить до комплекту), працювати на висоті до 3,5 метрів стало ще простіше.

Особливості секатора TLO 2-18

Обвідне лезо для точного та дбайливого різання

Обвідне лезо для точного й акуратного різання.

Обрізка гілок простим натисканням кнопки

Не потрібно докладати зусиль - обрізання гілок здійснюється простим натисканням кнопки.

Прогумована рукоятка

Прогумована рукоятка для максимального комфорту - особливо при тривалій роботі.

Телескопічний подовжувач

Телескопічний подовжувач, доступний як додатковий аксесуар, дозволяє працювати на висоті до 3,5 метрів.

Функція захисного розблокування

Безпечне використання завдяки функції захисного розблокування. Запобігає ненавмисному запуску сучкоріза.

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 18 В включає в себе компактні і зручні продукти для догляду за садами малого і середнього розміру, а також за прибудинковою територією. Доступні дві версії змінного акумулятора Kärcher Battery Power 18 В з різною ємністю: 18 В / 2,5 А·год і 18 В / 5,0 А·год. Обидві версії можуть використовуватися у всіх приладах з робочою напругою 18 В. Незалежно від того, чи йде мова про акумуляторні газонокосарки, акумуляторні багатоцільові пилососи або акумуляторні прилади для видалення бур'янів Kärcher, акумуляторні батареї можна швидко і легко замінити, а значить, і користуватися приладами в будь-який час і в будь-яких умовах.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 18 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В

Акумуляторна платформа Kärcher Battery Power 36 В славиться потужними приладами з різних категорій для виконання робіт з очищення та догляду за садом. Прилади на цій платформі сумісні з акумуляторами Kärcher Battery Power 36 В - 36 В / 2,5 А·год і 36 В / 5,0 А·год. Один акумулятор можна використовувати для харчування різних бездротових приладів Kärcher, наприклад, тримерів для газону, мийок високого тиску або триммеров для чагарників. Високі стандарти універсальності, мобільності і потужності.

Перейти до продуктів на базі акумуляторної платформи 36 В
