Капельный полив – комплект для полива огорода и газона

Умный способ полива сада.

Индивидуальный полив с Kärcher Rain System®!

Независимо от того, живые изгороди, клумбы, кусты или травы - интеллектуальная система полива от Kärcher обеспечивает каждое растение именно тогда, когда это необходимо.

Система Kärcher Rain System® сочетает в себе преимущества микрополива и традиционного полива. Она работает при давлении до 4 бар и оснащена ПВХ-шлангом диаметром 1/2" с капельными и микроспрейными форсунками. Для дополнительной защиты от избыточного давления и загрязнений можно установить редуктор давления и фильтр.

Система Kärcher Rain System™ может быть легко адаптирована к любому саду и идеально работает с водяным таймером для автоматического полива.