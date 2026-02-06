Блок керування поливом WT 5 оснащений чотирма режимами: автоматичний полив, ручний полив, полив із зворотним відліком і 24-годинна перерва. У режимі автоматичного поливу пристрій подає воду у запрограмований час із заданою тривалістю. Програму можна налаштувати окремо для кожного дня тижня, запланувавши до двох циклів поливу на день – вранці та/або ввечері, з максимальною тривалістю до 120 хвилин. Ручний режим дозволяє активувати подачу води у будь-який момент без попередніх налаштувань. У режимі зворотного відліку WT 5 здійснює полив протягом заданого періоду, після чого автоматично вимикається. Функція 24-годинної перерви дає змогу тимчасово призупинити програму автоматичного поливу на строк до 24 годин, при цьому користувач може скасувати цю паузу в будь-який момент. У комплект постачання входять адаптер для крана та попередній фільтр, для роботи пристрою потрібна 9 В батарея (не входить у комплект).