Блок керування поливом WT 5
Блок керування поливом WT 5 автоматично регулює подачу води, вмикаючи та вимикаючи її без потреби у ручному контролі. Ви можете точно запрограмувати як час початку, так і тривалість поливу, забезпечуючи оптимальний догляд за рослинами без зайвих зусиль.
Блок керування поливом WT 5 оснащений чотирма режимами: автоматичний полив, ручний полив, полив із зворотним відліком і 24-годинна перерва. У режимі автоматичного поливу пристрій подає воду у запрограмований час із заданою тривалістю. Програму можна налаштувати окремо для кожного дня тижня, запланувавши до двох циклів поливу на день – вранці та/або ввечері, з максимальною тривалістю до 120 хвилин. Ручний режим дозволяє активувати подачу води у будь-який момент без попередніх налаштувань. У режимі зворотного відліку WT 5 здійснює полив протягом заданого періоду, після чого автоматично вимикається. Функція 24-годинної перерви дає змогу тимчасово призупинити програму автоматичного поливу на строк до 24 годин, при цьому користувач може скасувати цю паузу в будь-який момент. У комплект постачання входять адаптер для крана та попередній фільтр, для роботи пристрою потрібна 9 В батарея (не входить у комплект).
Особливості та переваги
Вибір днів тижня і точне регулювання часу і тривалості кожного циклу поливу (макс. 2 на день)Точний полив – ідеальне рішення для регіонів із обмеженнями на використання води.
Знімний дисплейЛегке та зручне програмування із чітким оглядом всієї програми поливу.
Відображення рівня заряду батареї та функція зберігання для заміни батареїКонтроль над функціональністю та налаштуваннями програми зберігається навіть після заміни батареї.
Автоматичне увімкнення/вимкнення
- Зручний і регулярний полив.
Можливість ручного поливу
- Короткострокове водовідведення
Функція зворотного відліку часу поливу
- Одноразовий гнучкий полив з автоматичним відключенням.
Режим паузи для поливу
- Припинення поливу на 24 години (наприклад, під час садових вечірок).
Функція безпеки: коли батарея розряджена, клапан і потік води зупиняються.
- Зручне використання таймера подачі води під час вашої відсутності.
З'єднання для води, що вільно обертається
- Просте встановлення на кран.
Полив до 120 хв.
Специфікації
Технічні характеристики
|З'єднувальна різьба
|G3/4 + G1
|Макс. тиск (бар)
|10
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,326
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,556
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|112 x 125 x 129
При підключенні цих продуктів до мережі питного водопостачання необхідно дотримуватись вимог стандарту EN 1717. При необхідності зверніться до сантехніка.
Комплектація
- Батареї входять в комплект поставки: ні
Оснащення
- Програмоване подавання води: 1 шт.
- Необхідні батареї
- Кількість батарей: 1 шт. по 9 В
Області застосування
- Полив саду
