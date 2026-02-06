Блок управления поливом WT 5
Блок управления поливом WT 5 автоматически регулирует подачу воды, включая и выключая ее без необходимости в ручном контроле. Вы можете точно запрограммировать как время начала, так и продолжительность полива, обеспечивая оптимальный уход за растениями без лишних усилий.
Блок управления поливом WT 5 оснащен четырьмя режимами: автоматический полив, ручной полив, полив с обратным отсчетом и 24-часовой перерыв. В режиме автоматического полива устройство подает воду в запрограммированное время с заданной продолжительностью. Программу можно настроить отдельно для каждого дня недели, запланировав до двух циклов полива в день - утром и/или вечером, с максимальной продолжительностью до 120 минут. Ручной режим позволяет активировать подачу воды в любой момент без предварительных настроек. В режиме обратного отсчета WT 5 осуществляет полив в течение заданного периода, после чего автоматически выключается. Функция 24-часового перерыва позволяет временно приостановить программу автоматического полива на срок до 24 часов, при этом пользователь может отменить эту паузу в любой момент. В комплект поставки входят адаптер для крана и предварительный фильтр, для работы устройства требуется 9 В батарея (не входит в комплект).
Особенности и преимущества
Выбор дней недели и точное регулирование времени и продолжительности каждого цикла полива (макс. 2 в день)Точный полив — идеально подходит для регионов с ограничениями по поливу.
Съемный дисплейЛегкое и удобное программирование с четким обзором всей программы полива.
Отображение уровня заряда батареи и функция хранения для замены батареиКонтроль над функциональностью и настройками программы сохраняется даже после замены батареи.
Автоматичсекое включение/отключение
- Удобный и регулярный полив.
Возможность ручного полива
- Краткосрочное водоотведение
Функция обратного отсчета времени полива
- Одноразовый гибкий полив с автоматическим отключением.
Режим паузы для полива
- Прекращение полива на 24 часа (например, во время садовых вечеринок).
Функция безопасности: когда батарея разряжена, клапан и поток воды останавливаются.
- Удобное использование таймера подачи воды в ваше отсутствие.
Свободно вращающееся соединение для воды
- Простая установка на кран.
Полив до 120 мин.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|G3/4 + G1
|Макс. давление (бар)
|10
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,326
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,556
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|112 x 125 x 129
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать требования стандарта EN 1717. При необходимости обратитесь к сантехнику.
Комплектация
- Батареи входят в комплект поставки: Головка тримера
Оснащение
- Програмируемая подача воды: 1 шт.
- Нужные батареи
- Количество батарей: 1 * 9V батарея
Видео
Области применения
- Полив сада
Принадлежности
Запчасти для Блок управления поливом WT 5
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.