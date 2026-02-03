Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок

Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.

Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошування : при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.

Особливості та переваги
Плавне зміна дальності поливу
  • Точний полив
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
  • Для простого зберігання
Регуліровка ширини зони поливу
  • Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Захист від бризок
  • Зручна настройка
Специфікації

Технічні характеристики

Площа поливу (2 бар) 20 - 190 m²
Площа поливу (4 бар) 30 - 320 m²
Ширина зоны поливу (2 бар) (м) 5 - 12
Ширина зоны поливу (4 бар) (м) 6 - 16
Дальність поливу (2 бар) (м) 5 - 16
Дальність поливу (4 бар) (м) 6 - 20
Колір чорний
Вага (кг) 0,811
Вага (з упаковкою) (кг) 0,931
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 546 x 160 x 88
Відео

Області застосування
  • Полив саду
  • Газон
Аксесуари
Запчастини для Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
