Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок
Дощувач OS 5.320 SV для поливу прямокутних ділянок. З плавною зміною дальності поливу. З регулятором витрати води. З клавішами для регулювання ширини поливу. Зона зрошення: при 2 барах ширина поливу 12м, довжина 5-16 м, площа 190 кв.м; при 4 барах ширина поливу 16 м, довжина 6-20 м, площа 320 кв.м.
Особливості та переваги
Плавне зміна дальності поливу
- Точний полив
Петля для підвішування пристрою, інтегрована в ручку
- Для простого зберігання
Регуліровка ширини зони поливу
- Різний кут поливу для цілеспрямованого орошення саду
Захист від бризок
- Зручна настройка
Специфікації
Технічні характеристики
|Площа поливу (2 бар)
|20 - 190 m²
|Площа поливу (4 бар)
|30 - 320 m²
|Ширина зоны поливу (2 бар) (м)
|5 - 12
|Ширина зоны поливу (4 бар) (м)
|6 - 16
|Дальність поливу (2 бар) (м)
|5 - 16
|Дальність поливу (4 бар) (м)
|6 - 20
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,811
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,931
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|546 x 160 x 88
Області застосування
- Полив саду
- Газон
Запчастини для Осцилюючий дощувач OS 5.320 SV для прямокутних ділянок
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.