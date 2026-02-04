Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic
Без нахилів, ручного змотування шланга та забруднення рук: ця котушка зі шлангом гарантує гнучкий і комфортний полив рослин. Вона оснащена садовим шлангом довжиною 25 метрів та автоматичним механізмом його втягування.
Завжди готова до використання: елегантна котушка зі шлангом компактно розміщується на стіні та легко підключається до крана за допомогою з'єднувального шланга. Завдяки настінному кронштейну котушка здатна обертатися на понад 180°, що дозволяє без зайвих зусиль досягти будь-якого куточка саду. Садовий шланг можна витягнути до максимальної довжини (25 м), при цьому передбачена система фіксації, яка блокує шланг через короткі інтервали. Зняти фіксацію дуже просто — потрібно лише трохи потягнути за кінець шланга, після чого він автоматично змотується, уникаючи вузлів та перегинів. Інноваційна система монтажу FlexChange дозволяє швидко знімати котушку зі стінового кронштейна без використання інструментів. Це значно полегшує її зберігання у зимовий період і забезпечує гнучке використання: котушку можна встановити як на кронштейн, так і на додаткову базу, що закріплюється на землі (доступна як опція). Матеріали, з яких виготовлена котушка, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє залишати її на стіні будинку цілий рік. Для додаткового захисту від крадіжки передбачена можливість встановлення тросового замка. На цей продукт Kärcher надає 5-річну гарантію, щопідтверджує його надійність та тривалий термін служби.
Особливості та переваги
Система FlexChangeЛегко, швидко і без використання інструментів: розроблена Kärcher унікальна система кріплення FlexChange дозволяє всього за кілька секунд зняти котушку зі шлангом зі стінового кронштейна або платформи (наприклад, перед зимовим періодом).
Практичні тримачі для розпилювачівРозпилювачі можуть підвішуватися на настінному тримачі для зручного зберігання.
Місце для зберігання шлангаДля автоматичного змотування шланга достатньо злегка потягнути за його кінець. Максимальний комфорт: шланг акуратно змотується без зусиль і забруднення рук.
Вивід шланга з нижньої частини котушки
- Для захисту від впливу атмосферних умов і продовження терміну служби.
Настінна котушка для шланга з поворотом у секторі 180°
- Котушка, закріплена на настінному кронштейні, може повертатися більш ніж на 180°. Це забезпечує максимальну свободу рухів під час поливу та запобігає перегинам шланга.
Міцний знімний настінний кронштейн
- Використання міцних матеріалів (зокрема, металевого сердечника) гарантує тривалий термін служби. Особливо практичним рішенням є знімна конструкція кронштейна, яка запобігає ризику зачепитися за нього.
Вбудований гальмівний механізм для шланга
- Система автоматичного втягування шланга в поєднанні з гальмівним механізмом забезпечує повільне та контрольоване намотування шланга на котушку.
Вбудована напрямна для шланга
- Без перегинів і вузлів: шланг змотується рівномірно та акуратно.
Ергономічна ручка для перенесення
- Ергономічна ручка дозволяє зручно переносити котушку зі шлангом однією рукою.
Готовність до негайного застосування
- Аксесуари для поливу входять до комплекту постачання.
Специфікації
Технічні характеристики
|Довжина труби (м)
|25
|Діаметр шланга (мм)
|11
|З'єднувальний шланг (м)
|1,5 (1/2")
|Тиск розриву (бар)
|24
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|10,842
|Вага (з упаковкою) (кг)
|14,8
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|810 x 220 x 595
Комплектація
- З'єднання шланга: 2 шт.
- Конектор шлангу з Aqua Stop: 1 шт.
- Штуцер для приєднання до крана G3/4 з перехідником G1/2: 1 шт.
- Розпилювач: 1 шт.
Оснащення
- Комплект
- Автоматичне змотування шлангу
- Направляюча шланга
- Тримачі для розпилювачів
- Вид струменя: конічний
- Вид струменя: точковий
- Настінний тримач із шурупами та дюбелями
- З'єднувальний шланг PrimoFlex: 1.5 м
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
Аксесуари
Запчастини для Котушка зі шлангом HBX 5.25 Automatic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.