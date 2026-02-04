Завжди готова до використання: елегантна котушка зі шлангом компактно розміщується на стіні та легко підключається до крана за допомогою з'єднувального шланга. Завдяки настінному кронштейну котушка здатна обертатися на понад 180°, що дозволяє без зайвих зусиль досягти будь-якого куточка саду. Садовий шланг можна витягнути до максимальної довжини (25 м), при цьому передбачена система фіксації, яка блокує шланг через короткі інтервали. Зняти фіксацію дуже просто — потрібно лише трохи потягнути за кінець шланга, після чого він автоматично змотується, уникаючи вузлів та перегинів. Інноваційна система монтажу FlexChange дозволяє швидко знімати котушку зі стінового кронштейна без використання інструментів. Це значно полегшує її зберігання у зимовий період і забезпечує гнучке використання: котушку можна встановити як на кронштейн, так і на додаткову базу, що закріплюється на землі (доступна як опція). Матеріали, з яких виготовлена котушка, стійкі до впливу морозу та ультрафіолетового випромінювання, що дозволяє залишати її на стіні будинку цілий рік. Для додаткового захисту від крадіжки передбачена можливість встановлення тросового замка. На цей продукт Kärcher надає 5-річну гарантію, щопідтверджує його надійність та тривалий термін служби.