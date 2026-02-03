Мийка високого тиску K4 Compact Car — це надійний помічник для догляду за автомобілем та іншими поверхнями навколо дому. Завдяки спеціальному автомобільному комплекту, що включає пінну насадку, обертову щітку та автошампунь, пристрій забезпечує ідеальне очищення навіть помірних забруднень на автомобілях. Високопродуктивний двигун із водяним охолодженням дозволяє легко впоратися не лише з миттям авто, але й з очищенням садових огорож, велосипедів та інших об'єктів. Головною перевагою K4 Compact Car є його компактність та зручність у використанні. Пристрій має дві ручки для перенесення і телескопічну ручку, що забезпечує максимальну мобільність. Це означає, що ви легко зможете переміщати мийку по ділянці або брати її з собою. А компактний режим зберігання дозволяє зекономити місце в гаражі чи підсобному приміщенні. Мінімийка оснащена пістолетом Quick Connect для швидкого підключення, шлангом високого тиску довжиною 6 метрів, що дає змогу комфортно працювати на великій відстані від водопроводу. Розпилювальна трубка Vario Power (VPS) дозволяє легко регулювати тиск простим поворотом, підлаштовуючи силу струменя під різні завдання. Для особливо складних забруднень передбачена насадка зобертовим точковим струменем, яка допомагає без зусиль видалити бруд. Вбудований водяний фільтр захищає насос від частинок бруду, підвищуючи надійність та довговічність пристрою.