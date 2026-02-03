Мінімийка високого тиску K 4 Compact Car
Легко транспортувати та зберігати: мийка високого тиску K4 Compact Car з комплектом Car Kit і двигуном з водяним охолодженням ідеально підходить для миття брудних автомобілів, садових огорож, велосипедів тощо.
Мийка високого тиску K4 Compact Car — це надійний помічник для догляду за автомобілем та іншими поверхнями навколо дому. Завдяки спеціальному автомобільному комплекту, що включає пінну насадку, обертову щітку та автошампунь, пристрій забезпечує ідеальне очищення навіть помірних забруднень на автомобілях. Високопродуктивний двигун із водяним охолодженням дозволяє легко впоратися не лише з миттям авто, але й з очищенням садових огорож, велосипедів та інших об'єктів. Головною перевагою K4 Compact Car є його компактність та зручність у використанні. Пристрій має дві ручки для перенесення і телескопічну ручку, що забезпечує максимальну мобільність. Це означає, що ви легко зможете переміщати мийку по ділянці або брати її з собою. А компактний режим зберігання дозволяє зекономити місце в гаражі чи підсобному приміщенні. Мінімийка оснащена пістолетом Quick Connect для швидкого підключення, шлангом високого тиску довжиною 6 метрів, що дає змогу комфортно працювати на великій відстані від водопроводу. Розпилювальна трубка Vario Power (VPS) дозволяє легко регулювати тиск простим поворотом, підлаштовуючи силу струменя під різні завдання. Для особливо складних забруднень передбачена насадка зобертовим точковим струменем, яка допомагає без зусиль видалити бруд. Вбудований водяний фільтр захищає насос від частинок бруду, підвищуючи надійність та довговічність пристрою.
Особливості та переваги
Телескопічна ручкаАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Двигун з водяним охолодженням і чудова продуктивністьДвигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Зберігання шланга на передній кришціШланг можна зручно повісити на передню кришку.
Зберігання аксесуарів на апараті
- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Вхідний отвір для миючого засобу
- Оснащено механізмом подачі миючих засобів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск (бар)
|20 - макс. 130
|Продуктивність (л/год)
|420
|Продуктивність за площею (м²/год)
|30
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,8
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|11
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|348 x 308 x 520
Комплектація
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка, що обертається, пінна насадка 0,3 л, автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пістолет: G 180 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 6 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Для очищення автомобілів середнього розміру
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 4 Compact Car
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.