Минимойка высокого давления K 4 Compact Car
Легко транспортировать и хранить: мойка высокого давления K4 Compact Car с комплектом Car Kit и двигателем с водяным охлаждением идеально подходит для мытья грязных автомобилей, садовых ограждений, велосипедов и т.д.
Мойка высокого давления K4 Compact Car - это надежный помощник для ухода за автомобилем и другими поверхностями вокруг дома. Благодаря специальному автомобильному комплекту, включающему пенную насадку, вращающуюся щетку и автошампунь, устройство обеспечивает идеальную очистку даже умеренных загрязнений на автомобилях. Высокопроизводительный двигатель с водяным охлаждением позволяет легко справиться не только с мытьем авто, но и с очисткой садовых ограждений, велосипедов и других объектов. Главным преимуществом K4 Compact Car является его компактность и удобство в использовании. Устройство имеет две ручки для переноски и телескопическую ручку, что обеспечивает максимальную мобильность. Это означает, что вы легко сможете перемещать мойку по участку или брать ее с собой. А компактный режим хранения позволяет сэкономить место в гараже или подсобном помещении. Минимойка оснащена пистолетом Quick Connect для быстрого подключения, шлангом высокого давления длиной 6 метров, что позволяет комфортно работать на большом расстоянии от водопровода. Распылительная трубка Vario Power (VPS) позволяет легко регулировать давление простым поворотом, подстраивая силу струи под различные задачи. Для особо сложных загрязнений предусмотрена насадка с вращающейся точечной струей, которая помогает без усилий удалить грязь. Встроенный водяной фильтр защищает насос от частиц грязи, повышая надежность и долговечность устройства.
Особенности и преимущества
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Мотор с водяным охлаждением и выдающаяся производительностьДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Хранение шланга на передней панелиУдобное хранение шланга на передней панели мойки
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Входное отверстие для моющего средства
- Оснащено механизмом подачи моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,4
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|348 x 308 x 520
Комплектация
- Набор для очистки автомобиля Car: Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Для очистки автомобилей среднего размера
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 4 Compact Car
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.