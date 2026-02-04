Мийка високого тиску, що робить крок уперед — K 4 Power Control Go!Further у лімітованому чорному дизайні. Модель виготовлена на 35 % із переробленого пластику¹, оснащена ексклюзивними аксесуарами та забезпечує відмінні результати очищення разом із максимальним комфортом у користуванні. Завдяки застосунку Kärcher Home & Garden підібрати правильний тиск надзвичайно просто. Вбудований у застосунок консультант допомагає практичними порадами для будь-якої ситуації та завдання з очищення — для ідеального результату без зайвих зусиль. Для повного контролю рівень тиску легко регулюється поворотом струменевої трубки або перевіряється безпосередньо на пістолеті G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex також вражає системою подачі мийного засобу Kärcher Plug ’n’ Clean, яка дозволяє швидко та зручно змінювати хімію, шлангом високого тиску PremiumFlex для більшої гнучкості, телескопічною ручкою для зручного транспортування та системою Quick Connect, що економить час під час підключення й від’єднання шланга. Доповнює все це продумане паркувальне положення для пістолета та аксесуарів — усе необхідне завжди під рукою.