Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Go!Further

K 4 Power Control Go!Further — це мийка високого тиску в лімітованому чорному виконанні, виготовлена на 35 % із переробленого пластику¹ та оснащена ексклюзивними аксесуарами, зокрема насадкою eco!Booster.

Мийка високого тиску, що робить крок уперед — K 4 Power Control Go!Further у лімітованому чорному дизайні. Модель виготовлена на 35 % із переробленого пластику¹, оснащена ексклюзивними аксесуарами та забезпечує відмінні результати очищення разом із максимальним комфортом у користуванні. Завдяки застосунку Kärcher Home & Garden підібрати правильний тиск надзвичайно просто. Вбудований у застосунок консультант допомагає практичними порадами для будь-якої ситуації та завдання з очищення — для ідеального результату без зайвих зусиль. Для повного контролю рівень тиску легко регулюється поворотом струменевої трубки або перевіряється безпосередньо на пістолеті G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex також вражає системою подачі мийного засобу Kärcher Plug ’n’ Clean, яка дозволяє швидко та зручно змінювати хімію, шлангом високого тиску PremiumFlex для більшої гнучкості, телескопічною ручкою для зручного транспортування та системою Quick Connect, що економить час під час підключення й від’єднання шланга. Доповнює все це продумане паркувальне положення для пістолета та аксесуарів — усе необхідне завжди під рукою.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Go!Further: Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубки
Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубки
Оптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом. Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування. Система швидкого з'єднання Quick Сonnect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів
Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Go!Further: Шланг високого тиску PremiumFlex
Шланг високого тиску PremiumFlex
Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Go!Further: Елементи концепції сталого розвитку
Елементи концепції сталого розвитку
Конструкція з використанням 35 % переробленого пластику¹⁾ На 50 % вища ефективність використання води та енергії²⁾ при одночасному підвищенні продуктивності очищення на 50 %³⁾ Всмоктувальний шланг для альтернативних джерел води, наприклад бочок для збору дощової води.
Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
  • Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Прекрасний результат очищення
  • Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Продуктивність (л/год) макс. 420
Продуктивність за площею (м²/год) 30
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,8
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 11,9
Вага (з упаковкою) (кг) 16,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів. / ²⁾ Насадка Kärcher eco!Booster очищає на 50 % більшу площу при тому ж споживанні енергії та води в порівнянні зі стандартним плоским струменем (струменевою трубкою). Підтверджено незалежним випробувальним інститутом. / ³⁾ У порівнянні з продуктивністю очищення стандартного плоского струменя Kärcher (струменева трубка). Підтверджено незалежним випробувальним інститутом.

Комплектація

  • Пістолет: Пістолет G 160 Q Power Control
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Насадка eco!Booster
  • Шланг високого тиску: 8 м, PremiumFlex
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Всмоктуючий шланг
  • Вбудована сітка для зберігання
  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 4 Power Control Go!Further

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал.

інтернет-магазин
Загальна інформація
