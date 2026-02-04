Мойка высокого давления, которая делает шаг вперёд, — K 4 Power Control Go!Further в лимитированном чёрном дизайне. Модель изготовлена на 35 % из переработанного пластика¹, оснащена эксклюзивными аксессуарами и обеспечивает превосходные результаты очистки в сочетании с максимальным комфортом использования. Благодаря приложению Kärcher Home & Garden подобрать правильное давление предельно просто. Встроенный в приложение консультант поддерживает пользователя практичными советами для любой ситуации и задачи по очистке — для идеального результата без лишних усилий. Для полного контроля уровень давления легко регулируется поворотом струйной трубки или проверяется непосредственно на пистолете G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex также впечатляет системой подачи моющего средства Kärcher Plug ’n’ Clean, позволяющей быстро и удобно менять химию, высоконапорным шлангом PremiumFlex для большей гибкости, телескопической ручкой для удобной транспортировки и системой Quick Connect, экономящей время при подключении и отсоединении шланга. Завершает всё это продуманное парковочное положение для пистолета и аксессуаров — всё необходимое всегда под рукой.