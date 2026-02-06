Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Flex Car & Home
Мінімийка K 4 Power Control Flex зі шлангом PremiumFlex і пістолетом G 160 Q Power Control підходить для видалення забруднень середнього ступеня на терасах, садових меблях, а також очищення автомобілів. Включає комплект для автомобіля та дому (Car & Home Kit).
Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Flex Car & Home спрощує миття будь-яких поверхонь, забезпечуючи оптимальний тиск для кожного завдання. Завдяки додатку «Kärcher Home & Garden» налаштувати потрібний рівень тиску стало ще простіше: вбудована програма-асистент надає корисні рекомендації для різних об'єктів і ситуацій, гарантуючи бездоганну чистоту. Для повного контролю тиск легко змінюється обертанням струменевої трубки і контролюється за допомогою пістолета G 160 Q Power Control. Серед інших переваг K 4 Power Control Flex — система «Kärcher Plug 'n' Clean» для швидкої та зручної заміни ємностей із мийним засобом, гнучкий шланг високого тиску PremiumFlex для комфортного використання, телескопічна ручка для легкого переміщення, система Quick Connect для швидкого під’єднання та від’єднання шланга, а також паркувальне положення, що забезпечує готовність приладдя до роботи. У комплект Car & Home Kit входять насадка для очищення поверхонь T 5, засіб для чищення каменю та фасадів (1 літр), пінна насадка, обертова щітка для делікатного миття та автомобільний шампунь (1 літр).
Особливості та переваги
Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубкиОптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом. Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування. Система швидкого з'єднання Quick Сonnect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів
Шланг високого тиску PremiumFlexГнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Додаток Home & GardenЗа допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Комфортна робота: швидке та зручне змотування та розмотування шланга високого тиску Низький центр ваги додає апарату хорошої стійкості навіть на поверхнях з ухилом.
Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Прекрасний результат очищення
- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Продуктивність (л/год)
|макс. 420
|Продуктивність за площею (м²/год)
|30
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,8
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|19,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Комплектація
- Набір для очищення будинку Home: Пристрій для очищення поверхонь T 5, засіб для очищення каменю та фасадів, 3в1, 1 л
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка, що обертається, пінна насадка 0,3 л, автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пістолет: Пістолет G 160 Q Power Control
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Вбудована сітка для зберігання
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 4 Power Control Flex Car & Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.