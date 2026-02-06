Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Flex Car & Home спрощує миття будь-яких поверхонь, забезпечуючи оптимальний тиск для кожного завдання. Завдяки додатку «Kärcher Home & Garden» налаштувати потрібний рівень тиску стало ще простіше: вбудована програма-асистент надає корисні рекомендації для різних об'єктів і ситуацій, гарантуючи бездоганну чистоту. Для повного контролю тиск легко змінюється обертанням струменевої трубки і контролюється за допомогою пістолета G 160 Q Power Control. Серед інших переваг K 4 Power Control Flex — система «Kärcher Plug 'n' Clean» для швидкої та зручної заміни ємностей із мийним засобом, гнучкий шланг високого тиску PremiumFlex для комфортного використання, телескопічна ручка для легкого переміщення, система Quick Connect для швидкого під’єднання та від’єднання шланга, а також паркувальне положення, що забезпечує готовність приладдя до роботи. У комплект Car & Home Kit входять насадка для очищення поверхонь T 5, засіб для чищення каменю та фасадів (1 літр), пінна насадка, обертова щітка для делікатного миття та автомобільний шампунь (1 літр).