Минимойка высокого давления K 4 Power Control Flex Car & Home облегчает очистку любых поверхностей с подходящим для них давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению «Kärcher Home & Garden»: интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. А для максимального контроля — уровень давления регулируется простым поворотом струйной трубки и проверяется пистолетом G 160 Q Power Control. Кроме того, отличительными особенностями K 4 Power Control Flex являются система «Kärcher Plug 'n' Clean» для легкой замены емкости с чистящим средством, шланг высокого давления PremiumFlex для комфортной работы, телескопическая ручка для удобной транспортировки, система Quick Connect для легкого и быстрого подсоединения и отсоединения шланга высокого давления на аппарате и пистолете, а также «парковочное» положение для всегда готовых к использованию принадлежностей. Комплект для автомобиля и дома (Car & Home Kit) включает приспособление для очистки поверхностей T 5, 1 литр средства для чистки камня и фасадов, насадку для пенной чистки, вращающуюся моечную щетку, а также 1 литр автомобильного шампуня.