Мінімийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home
Мийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home з продуктивністю по площі 60 м²/год, з двигуном з водяним охолодженням, шлангом PremiumFlex і барабаном для шланга незамінна для видалення сильних забруднень. Поставляється з комплектом для дому (Home Kit).
Мийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home призначена для ефективного видалення сильних і стійких забруднень навколо дому та на автомобілях. Вона чудово підходить для регулярного використання завдяки двигуну з водяним охолодженням, який забезпечує ефективний відвід тепла, зменшує зношування компонентів і гарантує стабільну та довговічну роботу навіть за інтенсивних навантажень. Для максимального комфорту під час експлуатації мийка оснащена вбудованим барабаном для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex, що забезпечує зручне зберігання та високу маневровість. Пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold значно знижує навантаження на руку, дозволяючи працювати тривалий час без відчуття втоми. Система Quick Connect забезпечує швидке й просте підключення шланга високого тиску. Інноваційна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet поєднує чотири режими розпилення, які легко обираються поворотом головки трубки, без потреби змінювати насадки. У комплекті Home Kit передбачено насадку для очищення поверхонь T 7, а також 1 літр засобу для очищення каменю та фасадів. Зручна концепція подачі мийних засобів 2-в-1 забезпечує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання. Кабель живлення та всі аксесуари компактно розміщуються безпосередньо на корпусі пристрою, а телескопічна ручка та колеса з м’яким покриттям роблять транспортування мийки максимально зручним. Додаткову підтримку користувачеві надає застосунок Kärcher Home & Garden, який допомагає підібрати оптимальні налаштування очищення та містить корисні поради й рекомендації для досягнення найкращого результату.
Особливості та переваги
Розумна концепція апарату
- Конструкція апарату передбачає впорядковані входи і виходи для кабелів і шлангів. Це забезпечує свободу пересування і роботи, а також полегшує загальне поводження з кабелями і шлангами.
- Правильне розташування апаратів роз'ємами для підключення шлангів і кабелів у бік джерел електроенергії та води робить процес прибирання значно зручнішим.
Струменева трубка Multi «4 в 1»
- Безліч можливостей чищення завдяки 4 різним насадкам в одній струменевій трубці.
- Не потрібно міняти трубку, що робить використання більш зручним. Проста зміна форми струменя шляхом повороту головки струменевої трубки.
Шланг високого тиску PremiumFlex
- Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
- Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання
- Шланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.
- Комфортна робота: швидке та зручне змотування та розмотування шланга високого тиску
- Низький центр ваги додає апарату хорошої стійкості навіть на поверхнях з ухилом.
Прекрасний результат очищення
- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Ергономічне транспортування
- Телескопічна ручка з фіксатором забезпечує просте, зручне та ергономічне транспортування.
- Колеса з м'якими вставками дозволяють легко і без зусиль переміщати апарат.
- Для легкого та ергономічного підйому апарату є ручка для перенесення.
Додаток Home & Garden
- За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
- Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер
- Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Елементи концепції сталого розвитку
- Конструкція з використанням 30 % переробленого пластику¹⁾.
- Зниження витрати води до 80 % у порівнянні зі звичайним садовим шлангом.²⁾
- Екологічна упаковка, що на 80 % складається з макулатури.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Продуктивність (л/год)
|макс. 600
|Продуктивність за площею (м²/год)
|60
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|18,832
|Вага (з упаковкою) (кг)
|28,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|465 x 354 x 750
¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів.
Комплектація
- Набір для очищення будинку Home: Пристосування для очищення поверхонь T 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)
- Миючий засіб: Універсальний засіб для чищення RM 626, 1 л
- Пістолет: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-в-1 Multi Jet
- Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Зниження тиску при утриманні спускового гачка пістолета
- Вбудований барабан для шлангу високого тиску
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Концепція миючого засобу 2Way!Wash™
- Регулювання миючого засобу в піноутворювачі
- Телескопічна ручка
- Інтегрована ручка для перенесення
- Двигун з водяним охолодженням
- Матеріал насоса: алюміній
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- 2 гачки для кабелю: з системою швидкого очищення фільтра
- Колеса з м'якою поверхнею
Відео
Області застосування
- Тераси
- Паркани
- Паркан і стіни з каменю
- Території навколо будинку та саду
- Легкові автомобілі.
- Будинки на колесах
- Велосипеди
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 Comfort Premium Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.