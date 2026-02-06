Мийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home призначена для ефективного видалення сильних і стійких забруднень навколо дому та на автомобілях. Вона чудово підходить для регулярного використання завдяки двигуну з водяним охолодженням, який забезпечує ефективний відвід тепла, зменшує зношування компонентів і гарантує стабільну та довговічну роботу навіть за інтенсивних навантажень. Для максимального комфорту під час експлуатації мийка оснащена вбудованим барабаном для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex, що забезпечує зручне зберігання та високу маневровість. Пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold значно знижує навантаження на руку, дозволяючи працювати тривалий час без відчуття втоми. Система Quick Connect забезпечує швидке й просте підключення шланга високого тиску. Інноваційна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet поєднує чотири режими розпилення, які легко обираються поворотом головки трубки, без потреби змінювати насадки. У комплекті Home Kit передбачено насадку для очищення поверхонь T 7, а також 1 літр засобу для очищення каменю та фасадів. Зручна концепція подачі мийних засобів 2-в-1 забезпечує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання. Кабель живлення та всі аксесуари компактно розміщуються безпосередньо на корпусі пристрою, а телескопічна ручка та колеса з м’яким покриттям роблять транспортування мийки максимально зручним. Додаткову підтримку користувачеві надає застосунок Kärcher Home & Garden, який допомагає підібрати оптимальні налаштування очищення та містить корисні поради й рекомендації для досягнення найкращого результату.