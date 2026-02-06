Мінімийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home

Мийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home з продуктивністю по площі 60 м²/год, з двигуном з водяним охолодженням, шлангом PremiumFlex і барабаном для шланга незамінна для видалення сильних забруднень. Поставляється з комплектом для дому (Home Kit).

Мийка високого тиску K 7 Comfort Premium Home призначена для ефективного видалення сильних і стійких забруднень навколо дому та на автомобілях. Вона чудово підходить для регулярного використання завдяки двигуну з водяним охолодженням, який забезпечує ефективний відвід тепла, зменшує зношування компонентів і гарантує стабільну та довговічну роботу навіть за інтенсивних навантажень. Для максимального комфорту під час експлуатації мийка оснащена вбудованим барабаном для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex, що забезпечує зручне зберігання та високу маневровість. Пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold значно знижує навантаження на руку, дозволяючи працювати тривалий час без відчуття втоми. Система Quick Connect забезпечує швидке й просте підключення шланга високого тиску. Інноваційна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet поєднує чотири режими розпилення, які легко обираються поворотом головки трубки, без потреби змінювати насадки. У комплекті Home Kit передбачено насадку для очищення поверхонь T 7, а також 1 літр засобу для очищення каменю та фасадів. Зручна концепція подачі мийних засобів 2-в-1 забезпечує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання. Кабель живлення та всі аксесуари компактно розміщуються безпосередньо на корпусі пристрою, а телескопічна ручка та колеса з м’яким покриттям роблять транспортування мийки максимально зручним. Додаткову підтримку користувачеві надає застосунок Kärcher Home & Garden, який допомагає підібрати оптимальні налаштування очищення та містить корисні поради й рекомендації для досягнення найкращого результату.

Особливості та переваги
Розумна концепція апарату
  • Конструкція апарату передбачає впорядковані входи і виходи для кабелів і шлангів. Це забезпечує свободу пересування і роботи, а також полегшує загальне поводження з кабелями і шлангами.
  • Правильне розташування апаратів роз'ємами для підключення шлангів і кабелів у бік джерел електроенергії та води робить процес прибирання значно зручнішим.
Струменева трубка Multi «4 в 1»
  • Безліч можливостей чищення завдяки 4 різним насадкам в одній струменевій трубці.
  • Не потрібно міняти трубку, що робить використання більш зручним. Проста зміна форми струменя шляхом повороту головки струменевої трубки.
Шланг високого тиску PremiumFlex
  • Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
  • Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання
  • Шланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.
  • Комфортна робота: швидке та зручне змотування та розмотування шланга високого тиску
  • Низький центр ваги додає апарату хорошої стійкості навіть на поверхнях з ухилом.
Прекрасний результат очищення
  • Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Ергономічне транспортування
  • Телескопічна ручка з фіксатором забезпечує просте, зручне та ергономічне транспортування.
  • Колеса з м'якими вставками дозволяють легко і без зусиль переміщати апарат.
  • Для легкого та ергономічного підйому апарату є ручка для перенесення.
Додаток Home & Garden
  • За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
  • Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер
  • Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Елементи концепції сталого розвитку
  • Конструкція з використанням 30 % переробленого пластику¹⁾.
  • Зниження витрати води до 80 % у порівнянні зі звичайним садовим шлангом.²⁾
  • Екологічна упаковка, що на 80 % складається з макулатури.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Продуктивність (л/год) макс. 600
Продуктивність за площею (м²/год) 60
Температура води на вході (°C) макс. 60
Споживана потужність (кВт) 3
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 18,832
Вага (з упаковкою) (кг) 28,2
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 465 x 354 x 750

¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів.

Комплектація

  • Набір для очищення будинку Home: Пристосування для очищення поверхонь T 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)
  • Миючий засіб: Універсальний засіб для чищення RM 626, 1 л
  • Пістолет: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Зниження тиску при утриманні спускового гачка пістолета
  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Концепція миючого засобу 2Way!Wash™
  • Регулювання миючого засобу в піноутворювачі
  • Телескопічна ручка
  • Інтегрована ручка для перенесення
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Матеріал насоса: алюміній
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • 2 гачки для кабелю: з системою швидкого очищення фільтра
  • Колеса з м'якою поверхнею
Відео

Області застосування
  • Тераси
  • Паркани
  • Паркан і стіни з каменю
  • Території навколо будинку та саду
  • Легкові автомобілі.
  • Будинки на колесах
  • Велосипеди
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
