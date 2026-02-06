Минимойка высокого давления K 7 Comfort Premium Home
Мойка высокого давления K 7 Comfort Premium Home с производительностью по площади 60 м²/ч, с двигателем с водяным охлаждением, шлангом PremiumFlex и барабаном для шланга незаменим для удаления сильных загрязнений. Поставляется с комплектом для дома (Home Kit).
Мойка высокого давления K 7 Comfort Premium Home предназначена для эффективного удаления сильных и стойких загрязнений вокруг дома и на автомобилях. Она отлично подходит для регулярного использования благодаря двигателю с водяным охлаждением, который обеспечивает эффективный отвод тепла, снижает износ компонентов и гарантирует стабильную и долговечную работу даже при интенсивных нагрузках. Для максимального комфорта в процессе эксплуатации мойка оснащена встроенной катушкой для шланга с гибким шлангом PremiumFlex, что обеспечивает удобное хранение и высокую манёвренность. Пистолет высокого давления G 180 Q COMFORT!Hold значительно снижает нагрузку на руку, позволяя работать длительное время без ощущения усталости. Система Quick Connect обеспечивает быстрое и простое подключение шланга высокого давления. Инновационная струйная трубка 4-в-1 Multi Jet объединяет четыре режима распыления, которые легко выбираются поворотом головки трубки, без необходимости смены насадок. В комплект Home Kit входит насадка для очистки поверхностей T 7, а также 1 литр средства для очистки камня и фасадов. Удобная концепция подачи моющих средств 2-в-1 обеспечивает оптимальную дозировку в зависимости от выполняемой задачи. Кабель питания и все аксессуары компактно размещаются непосредственно на корпусе устройства, а телескопическая ручка и колёса с мягким покрытием обеспечивают удобную транспортировку мойки.
Особенности и преимущества
Умная концепция аппарата
- Конструкция аппарата предусматривает упорядоченные входы и выходы для кабелей и шлангов. Это обеспечивает свободу передвижения и работы, а также облегчает общее обращение с кабелями и шлангами.
- Правильное расположение аппаратов разъёмами для подключения шлангов и кабелей в сторону источников электроэнергии и воды делает процесс уборки значительно более удобным.
Струйная трубка Multi «4 в 1»
- Множество возможностей чистки благодаря 4 различным насадкам в одной струйной трубке.
- Не нужно менять трубку, что делает использование более удобным. Простая смена формы струи путем поворота головки струйной трубки.
Шланг высокого давления PremiumFlex
- Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Барабан для сматывания шланга и комфортного хранения
- Шланг высокого давления оптимально расположен и защищён от повреждений, также экономит место для хранения
- Комфортабельная работа: быстрое и удобное сматывание и разматывание шланга высокого давления
- Низкий центр тяжести добавляет аппарату хорошей устойчивости, даже на поверхностях с уклоном
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Эргономичная транспортировка
- Телескопическая ручка с фиксатором обеспечивает простую, удобную и эргономичную транспортировку.
- Колеса с мягкими вставками позволяют легко и без усилий перемещать аппарата.
- Для легкого и эргономичного подъема аппарата имеется ручка для переноски.
Мобильное приложение Home & Garden
- С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке
- Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер
- Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Элементы концепции устойчивого развития
- Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾.
- Снижение расхода воды до 80 % по сравнению с обычным садовым шлангом.²⁾
- Экологичная упаковка, не менее чем на 80 % состоящая из макулатуры.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Производительность (л/ч)
|макс. 600
|Производительность по площади (м²/ч)
|60
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 60
|Потребляемая мощность (кВт)
|3
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|18,832
|Вес (с упаковкой) (кг)
|28,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|465 x 354 x 750
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей.
Комплектация
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Моющее средство: Универсальное чистящее средство RM 626, 1 л
- Пистолет высокого давления: G 180 Q COMFORT!Hold
- Струйная трубка Multi «4 в 1»
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Снижение давления при удержании спускового крючка пистолета
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Концепция моющего средства 2Way!Wash™
- Регулировка моющего средства в пенообразователе
- Телескопическая ручка
- Интегрированная ручка для переноски
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Хранение аксессуаров на корпусе
- 2 крючка для кабеля: с системой быстрой очистки фильтра
- Колеса с мягкой поверхностью
Видео
Области применения
- Террасы
- Изгороди
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Легковые автомобили.
- Дома на колесах
- Велосипеды
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 7 Comfort Premium Home
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.