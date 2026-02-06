Мойка высокого давления K 7 Comfort Premium Home предназначена для эффективного удаления сильных и стойких загрязнений вокруг дома и на автомобилях. Она отлично подходит для регулярного использования благодаря двигателю с водяным охлаждением, который обеспечивает эффективный отвод тепла, снижает износ компонентов и гарантирует стабильную и долговечную работу даже при интенсивных нагрузках. Для максимального комфорта в процессе эксплуатации мойка оснащена встроенной катушкой для шланга с гибким шлангом PremiumFlex, что обеспечивает удобное хранение и высокую манёвренность. Пистолет высокого давления G 180 Q COMFORT!Hold значительно снижает нагрузку на руку, позволяя работать длительное время без ощущения усталости. Система Quick Connect обеспечивает быстрое и простое подключение шланга высокого давления. Инновационная струйная трубка 4-в-1 Multi Jet объединяет четыре режима распыления, которые легко выбираются поворотом головки трубки, без необходимости смены насадок. В комплект Home Kit входит насадка для очистки поверхностей T 7, а также 1 литр средства для очистки камня и фасадов. Удобная концепция подачи моющих средств 2-в-1 обеспечивает оптимальную дозировку в зависимости от выполняемой задачи. Кабель питания и все аксессуары компактно размещаются непосредственно на корпусе устройства, а телескопическая ручка и колёса с мягким покрытием обеспечивают удобную транспортировку мойки.