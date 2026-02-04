Мінімийка високого тиску K 6 Special
Мийка високого тиску K 6 Special з двигуном водяного охолодження - ідеальний пристрій для частого використання та видалення значних забруднень на доріжках, великих автомобілях або в басейнах.
Мінімийка K 6 Special оснащена двигуном з водяним охолодженням і призначена для частого прибирання, а також для боротьби зі значними забрудненнями, що часто трапляються на доріжках, у басейнах, на великих транспортних засобах тощо. До комплекту постачання входять тригерний пістолет із практичним адаптером Quick Connect, шланг високого тиску значної довжини (10 м), надійний водяний фільтр, що захищає насос, розпилювальна трубка Vario Power (VPS) і фреза для бруду з точковим струменем, що обертається. Регулювання тиску на трубці Vario Power здійснюється простим поворотом руки, а фреза для бруду швидко справляється навіть із найстійкішими забрудненнями.
Особливості та переваги
Прекрасний результат очищенняНадійний двигун водяного охложденія вразить Вас своїм довгим терміном служби і рівнем виконання.
Система забору хімії Plug 'n' CleanЗавдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Система швидкого підключення Quick ConnectШланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку
- Зручний гачок дозволяє дбайливо змотати кабель і розмістити його прямо на апараті
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 160 / 2 - макс. 16
|Продуктивність (л/год)
|макс. 600
|Продуктивність за площею (м²/год)
|60
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|18,88
|Вага (з упаковкою) (кг)
|22,5
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|404 x 461 x 968
Комплектація
- Пістолет: G 180 Q
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 10 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Струменева трубка Vario Power
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 6 Special
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.