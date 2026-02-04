Мінімийка K 6 Special оснащена двигуном з водяним охолодженням і призначена для частого прибирання, а також для боротьби зі значними забрудненнями, що часто трапляються на доріжках, у басейнах, на великих транспортних засобах тощо. До комплекту постачання входять тригерний пістолет із практичним адаптером Quick Connect, шланг високого тиску значної довжини (10 м), надійний водяний фільтр, що захищає насос, розпилювальна трубка Vario Power (VPS) і фреза для бруду з точковим струменем, що обертається. Регулювання тиску на трубці Vario Power здійснюється простим поворотом руки, а фреза для бруду швидко справляється навіть із найстійкішими забрудненнями.