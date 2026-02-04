Минимойка высокого давления K 6 Special

Мойка высокого давления K 6 Special с двигателем водяного охлаждения — идеальное устройство для частого использования и удаления значительных загрязнений на дорожках, больших автомобилях или в бассейнах.

Минимойка K 6 Special оснащена двигателем с водяным охлаждением и предназначена для частой уборки, а также для борьбы со значительными загрязнениями, которые часто встречаются на дорожках, в бассейнах, на больших транспортных средствах и т.д. В комплект поставки входят триггерный пистолет с практичным адаптером Quick Connect, шланг высокого давления значительной длины (10 м), надежный водяной фильтр, защищающий насос, распылительная трубка Vario Power (VPS) и грязевая фреза с вращающейся точечной струей. Регулировка давления на трубке Vario Power осуществляется простым поворотом руки, а грязевая фреза быстро справляется даже с самыми стойкими загрязнениями.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 6 Special: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Надежный двигатель водяного охлождения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.
Минимойка высокого давления K 6 Special: Система забора химии Plug 'n' Clean
Система забора химии Plug 'n' Clean
Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Минимойка высокого давления K 6 Special: Система быстрого подключения Quick Connect
Система быстрого подключения Quick Connect
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
  • Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 160 / 2 - макс. 16
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 18,88
Вес (с упаковкой) (кг) 22,5
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 404 x 461 x 968

Комплектация

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 6 Special
Минимойка высокого давления K 6 Special
Минимойка высокого давления K 6 Special
Минимойка высокого давления K 6 Special
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Дома на колесах
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 6 Special

