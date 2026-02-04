Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Flex Home
Для більшої потужності: K 7 Premium Power Flex Home зі шлангом PremiumFlex, пістолетом G 180 Q, розпилювачем Vario Power, котушкою для шланга та Home Kit. Для чищення стійкого бруду навколо будинку.
Апарат високого тиску K 7 Premium Power Flex Home забезпечує ефективне очищення різних поверхонь завдяки можливості регулювання тиску. Оптимальні параметри роботи можна легко налаштувати за допомогою застосунку Home & Garden, у якому вбудований асистент надає практичні рекомендації для кожного об'єкта очищення, допомагаючи досягти ідеальних результатів.Пристрій оснащений довговічним двигуном з водяним охолодженням, що забезпечує високу продуктивність і надійність навіть при частому використанні та видаленні стійких забруднень. До комплекту входять пістолет із системою швидкого з'єднання Quick Connect, високоякісний шланг високого тиску PremiumFlex, що забезпечує максимальну гнучкість, а також надійний водяний фільтр для захисту насоса. Для універсальності очищення передбачені струменева трубка Vario Power і фреза для бруду. Трубка Vario Power дозволяє плавно змінювати тиск води для виконання різних завдань, тоді як грязьова фреза створює потужний обертовий точковий струмінь, що ефективно усуває навіть найстійкіші забруднення. Апарат також оснащений барабаном для зберігання шланга, системою Plug 'n' Clean для легкої заміни мийного засобу, алюмінієвою телескопічною ручкою для зручного транспортування та паркувальним положенням, що забезпечує швидкий доступ до приладдя. У комплект також входить Home Kit, який містить насадку T-Racer T 7 для ефективного очищення великих поверхонь та засіб для чищення каменю й фасадів об'ємом 1 літр.
Особливості та переваги
Телескопічна ручка із високоякісного алюмініюАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Шланг високого тиску PremiumFlexГнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
Система подачі миючого засобу Plug 'n' CleanЗавдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Прекрасний результат очищення
- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Продуктивність (л/год)
|макс. 600
|Продуктивність за площею (м²/год)
|60
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|17,75
|Вага (з упаковкою) (кг)
|25,4
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|459 x 330 x 669
Комплектація
- Набір для очищення будинку Home: Пристосування для очищення поверхонь T 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)
- Пістолет: G 180 Q
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Струменева трубка Vario Power
- Вбудований барабан для шлангу високого тиску
- Вбудована сітка для зберігання
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Тераси
- Паркани
- Паркан і стіни з каменю
- Території навколо будинку та саду
- Легкові автомобілі.
- Будинки на колесах
- Велосипеди
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 Premium Power Flex Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.