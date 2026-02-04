Апарат високого тиску K 7 Premium Power Flex Home забезпечує ефективне очищення різних поверхонь завдяки можливості регулювання тиску. Оптимальні параметри роботи можна легко налаштувати за допомогою застосунку Home & Garden, у якому вбудований асистент надає практичні рекомендації для кожного об'єкта очищення, допомагаючи досягти ідеальних результатів.Пристрій оснащений довговічним двигуном з водяним охолодженням, що забезпечує високу продуктивність і надійність навіть при частому використанні та видаленні стійких забруднень. До комплекту входять пістолет із системою швидкого з'єднання Quick Connect, високоякісний шланг високого тиску PremiumFlex, що забезпечує максимальну гнучкість, а також надійний водяний фільтр для захисту насоса. Для універсальності очищення передбачені струменева трубка Vario Power і фреза для бруду. Трубка Vario Power дозволяє плавно змінювати тиск води для виконання різних завдань, тоді як грязьова фреза створює потужний обертовий точковий струмінь, що ефективно усуває навіть найстійкіші забруднення. Апарат також оснащений барабаном для зберігання шланга, системою Plug 'n' Clean для легкої заміни мийного засобу, алюмінієвою телескопічною ручкою для зручного транспортування та паркувальним положенням, що забезпечує швидкий доступ до приладдя. У комплект також входить Home Kit, який містить насадку T-Racer T 7 для ефективного очищення великих поверхонь та засіб для чищення каменю й фасадів об'ємом 1 літр.