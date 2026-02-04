Компактний дизайн поєднується з високою ефективністю очищення: мінімийка високого тиску K 2 Classic Car має малі розміри, мобільна, універсальна в застосуванні і водночас має досить високі параметри продуктивності. Її можна компактно зберігати практично в будь-якому місці, причому шланг високого тиску обмотується навколо передньої кришки корпусу. Комплект для миття автомобіля (Car Kit) включає мийну щітку для ефективного видалення нальоту бруду з кузова автомобіля, насадку для пінного чищення та автомобільний шампунь (500 мл). Апарат оснащений пістолетом із роз'ємом Quick Connect, 3-метровим шлангом високого тиску, однопозиційною струменевою трубкою, фрезою для бруду і фільтром для води. Модель K 2 Classic Car ідеально підходить для періодичного очищення злегка забруднених велосипедів, садових меблів, садового інвентарю тощо. Продуктивність прибирання становить 20 м²/год.