Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car
Компактна мінімийка K 2 Classic Car - ідеальне рішення для швидкого очищення навколо будинку та миття автомобіля. Поставляється з комплектом для миття автомобіля (Car Kit). Зручна в зберіганні.
Компактний дизайн поєднується з високою ефективністю очищення: мінімийка високого тиску K 2 Classic Car має малі розміри, мобільна, універсальна в застосуванні і водночас має досить високі параметри продуктивності. Її можна компактно зберігати практично в будь-якому місці, причому шланг високого тиску обмотується навколо передньої кришки корпусу. Комплект для миття автомобіля (Car Kit) включає мийну щітку для ефективного видалення нальоту бруду з кузова автомобіля, насадку для пінного чищення та автомобільний шампунь (500 мл). Апарат оснащений пістолетом із роз'ємом Quick Connect, 3-метровим шлангом високого тиску, однопозиційною струменевою трубкою, фрезою для бруду і фільтром для води. Модель K 2 Classic Car ідеально підходить для періодичного очищення злегка забруднених велосипедів, садових меблів, садового інвентарю тощо. Продуктивність прибирання становить 20 м²/год.
Особливості та переваги
Зберігання шланга на корпусі апаратуШланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Зручно тримати в руціАпарат легко транспортувати. Ручка, яка полегшує перенесення апарату, на час роботи або при зберіганні ховається в його корпус.
Easy Connect - просте підключенняШланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Зберігання аксесуарів на апараті
- Струменеві трубки завжди знаходяться під рукою і швидко закріплюються на корпусі апарату після закінчення роботи.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Продуктивність (л/год)
|макс. 360
|Продуктивність за площею (м²/год)
|20
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,4
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,365
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|178 x 219 x 415
Комплектація
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пістолет: Пістолет G 120 Q
- 1-позиційна струменева трубка
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 3 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктування
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 2 Classic Car
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.