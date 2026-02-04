Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car

Компактна мінімийка K 2 Classic Car - ідеальне рішення для швидкого очищення навколо будинку та миття автомобіля. Поставляється з комплектом для миття автомобіля (Car Kit). Зручна в зберіганні.

Компактний дизайн поєднується з високою ефективністю очищення: мінімийка високого тиску K 2 Classic Car має малі розміри, мобільна, універсальна в застосуванні і водночас має досить високі параметри продуктивності. Її можна компактно зберігати практично в будь-якому місці, причому шланг високого тиску обмотується навколо передньої кришки корпусу. Комплект для миття автомобіля (Car Kit) включає мийну щітку для ефективного видалення нальоту бруду з кузова автомобіля, насадку для пінного чищення та автомобільний шампунь (500 мл). Апарат оснащений пістолетом із роз'ємом Quick Connect, 3-метровим шлангом високого тиску, однопозиційною струменевою трубкою, фрезою для бруду і фільтром для води. Модель K 2 Classic Car ідеально підходить для періодичного очищення злегка забруднених велосипедів, садових меблів, садового інвентарю тощо. Продуктивність прибирання становить 20 м²/год.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car: Зберігання шланга на корпусі апарату
Зберігання шланга на корпусі апарату
Шланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car: Зручно тримати в руці
Зручно тримати в руці
Апарат легко транспортувати. Ручка, яка полегшує перенесення апарату, на час роботи або при зберіганні ховається в його корпус.
Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car: Easy Connect - просте підключення
Easy Connect - просте підключення
Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Зберігання аксесуарів на апараті
  • Струменеві трубки завжди знаходяться під рукою і швидко закріплюються на корпусі апарату після закінчення роботи.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,365
Вага (з упаковкою) (кг) 5,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 178 x 219 x 415

Комплектація

  • Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пістолет: Пістолет G 120 Q
  • 1-позиційна струменева трубка
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 3 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктування
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car
Мінімийка високого тиску K 2 Classic Car
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення невеликих автомобілів
