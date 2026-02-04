Минимойка высокого давления K 2 Classic Car

Компактная минимойка K 2 Classic Car – идеальное решение для быстрой очистки вокруг дома и мойки автомобиля. Поставляется с комплектом для мойки автомобиля (Car Kit). Удобна в хранении.

Компактный дизайн сочетается с высокой эффективностью очистки: минимойка высокого давления K 2 Classic Car имеет малые размеры, мобильна, универсальна в применении и при этом обладает довольно высокими параметрами производительности. Ее можно компактно хранить практически в любом месте, причем шланг высокого давления обматывается вокруг передней крышки корпуса. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для эффективного удаления налета грязи с кузова автомобиля, насадку для пенной чистки и автомобильный шампунь (500 мл). Аппарат оснащен пистолетом с разъемом Quick Connect, 3-метровым шлангом высокого давления, однопозиционной струйной трубкой, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 2 Classic Car идеально подходит для периодической очистки слегка загрязненных велосипедов, садовой мебели, садового инвентаря и т. д. Производительность уборки составляет 20 м²/ч.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Classic Car: Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 2 Classic Car: Удобное положение в руке
Аппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Минимойка высокого давления K 2 Classic Car: Easy Connect - простое подключение
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) макс. 110 / макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,365
Вес (с упаковкой) (кг) 5,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 178 x 219 x 415

Комплектация

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 3 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 2 Classic Car
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки небольших автомобилей
