Минимойка высокого давления K 2 Classic Car
Компактная минимойка K 2 Classic Car – идеальное решение для быстрой очистки вокруг дома и мойки автомобиля. Поставляется с комплектом для мойки автомобиля (Car Kit). Удобна в хранении.
Компактный дизайн сочетается с высокой эффективностью очистки: минимойка высокого давления K 2 Classic Car имеет малые размеры, мобильна, универсальна в применении и при этом обладает довольно высокими параметрами производительности. Ее можно компактно хранить практически в любом месте, причем шланг высокого давления обматывается вокруг передней крышки корпуса. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для эффективного удаления налета грязи с кузова автомобиля, насадку для пенной чистки и автомобильный шампунь (500 мл). Аппарат оснащен пистолетом с разъемом Quick Connect, 3-метровым шлангом высокого давления, однопозиционной струйной трубкой, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 2 Classic Car идеально подходит для периодической очистки слегка загрязненных велосипедов, садовой мебели, садового инвентаря и т. д. Производительность уборки составляет 20 м²/ч.
Особенности и преимущества
Хранение шланга на корпусе аппаратаШланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Удобное положение в рукеАппарат легко транспортировать. Ручка, облегчающая переноску аппарата, на время работы или хранения убирается в его корпус.
Easy Connect - простое подключениеШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Хранение аксессуаров на аппарате
- Струйные трубки всегда находятся под рукой и быстро закрепляются на корпусе аппарата по окончании работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|макс. 110 / макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,365
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|178 x 219 x 415
Комплектация
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- 1-позиционная струйная трубка
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 3 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 2 Classic Car
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.