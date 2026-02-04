Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home

Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home з барабаном для шланга та комплектом для прибирання навколо будинку розрахована на усунення сильних забруднень – наприклад, з доріжок або автомобілів.

Апарат високого тиску K 7 Premium Power Home, оснащений довговічним двигуном водяного охолодження, розрахований на часте застосування та видалення сильних забруднень із садових доріжок, стінок плавальних басейнів, велосипедів, кузовів автомобілів великих розмірів тощо. Його комплектація включає пістолет із практичним роз'ємом Quick Connect, 10-метровий шланг високого тиску, надійний водяний фільтр для захисту насоса, струменеву трубку Vario Power і потужне сопло, що формує точковий струмінь води, що постійно обертається. Трубка Vario Power дозволяє легко змінювати тиск для виконання різних типів робіт, а потужне сопло гарантує усунення навіть найстійкіших забруднень. Комплект для прибирання навколо будинку (Home Kit) включає пристрій для очищення поверхонь T 7 та засіб для очищення каменю «3 в 1» (1 л). Іншими елементами оснащення є барабан для шланга, система подачі засобу для чищення Plug 'n' Clean, алюмінієва телескопічна ручка і тримачі для приладдя, які завжди напоготові.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home: Телескопічна ручка із високоякісного алюмінію
Телескопічна ручка із високоякісного алюмінію
Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home: Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання
Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання
Шланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.
Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home: Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
  • Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Продуктивність (л/год) макс. 600
Продуктивність за площею (м²/год) 60
Температура води на вході (°C) макс. 60
Споживана потужність (кВт) 3
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 17,93
Вага (з упаковкою) (кг) 25,665
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 459 x 330 x 666

Комплектація

  • Набір для очищення будинку Home: Пристосування для очищення поверхонь T 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)
  • Пістолет: G 180 Q
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 10 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Струменева трубка Vario Power
  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Вбудована сітка для зберігання
  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Зовнішні сходи
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Паркан і стіни з каменю
  • Будинки на колесах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 Premium Power Home

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

