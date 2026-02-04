Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home
Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home з барабаном для шланга та комплектом для прибирання навколо будинку розрахована на усунення сильних забруднень – наприклад, з доріжок або автомобілів.
Апарат високого тиску K 7 Premium Power Home, оснащений довговічним двигуном водяного охолодження, розрахований на часте застосування та видалення сильних забруднень із садових доріжок, стінок плавальних басейнів, велосипедів, кузовів автомобілів великих розмірів тощо. Його комплектація включає пістолет із практичним роз'ємом Quick Connect, 10-метровий шланг високого тиску, надійний водяний фільтр для захисту насоса, струменеву трубку Vario Power і потужне сопло, що формує точковий струмінь води, що постійно обертається. Трубка Vario Power дозволяє легко змінювати тиск для виконання різних типів робіт, а потужне сопло гарантує усунення навіть найстійкіших забруднень. Комплект для прибирання навколо будинку (Home Kit) включає пристрій для очищення поверхонь T 7 та засіб для очищення каменю «3 в 1» (1 л). Іншими елементами оснащення є барабан для шланга, система подачі засобу для чищення Plug 'n' Clean, алюмінієва телескопічна ручка і тримачі для приладдя, які завжди напоготові.
Особливості та переваги
Телескопічна ручка із високоякісного алюмініюАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Барабан для змотування шланга та комфортного зберіганняШланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.
Система подачі миючого засобу Plug 'n' CleanЗавдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Продуктивність (л/год)
|макс. 600
|Продуктивність за площею (м²/год)
|60
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|17,93
|Вага (з упаковкою) (кг)
|25,665
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|459 x 330 x 666
Комплектація
- Набір для очищення будинку Home: Пристосування для очищення поверхонь T 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)
- Пістолет: G 180 Q
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 10 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Струменева трубка Vario Power
- Вбудований барабан для шлангу високого тиску
- Вбудована сітка для зберігання
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Будинки на колесах
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 Premium Power Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.