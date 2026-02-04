Апарат високого тиску K 7 Premium Power Home, оснащений довговічним двигуном водяного охолодження, розрахований на часте застосування та видалення сильних забруднень із садових доріжок, стінок плавальних басейнів, велосипедів, кузовів автомобілів великих розмірів тощо. Його комплектація включає пістолет із практичним роз'ємом Quick Connect, 10-метровий шланг високого тиску, надійний водяний фільтр для захисту насоса, струменеву трубку Vario Power і потужне сопло, що формує точковий струмінь води, що постійно обертається. Трубка Vario Power дозволяє легко змінювати тиск для виконання різних типів робіт, а потужне сопло гарантує усунення навіть найстійкіших забруднень. Комплект для прибирання навколо будинку (Home Kit) включає пристрій для очищення поверхонь T 7 та засіб для очищення каменю «3 в 1» (1 л). Іншими елементами оснащення є барабан для шланга, система подачі засобу для чищення Plug 'n' Clean, алюмінієва телескопічна ручка і тримачі для приладдя, які завжди напоготові.