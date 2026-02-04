Мінімийка високого тиску К 3 оснащена системою Quick Connect, що дозволяє приєднувати 6-метровий шланг високого тиску одним рухом. Фреза з точковим стуменем, що обертається, допоможе впоратися зі стійкими забрудненнями, а струменева трубка Vario Power з регулюванням тиску стане в нагоді при миття мотоциклів, садових меблів та ін. У мийці також передбачений інтегрований фільтр для очищення води.