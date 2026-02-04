Мінімийка високого тиску K 3
Мінімийка Karcher K 3 ідеальна для періодичного використання. Вона допоможе відмити несильно забруднені легкові автомобілі, мотоцикли, велосипеди, садові меблі, майданчики навколо будинку та багато іншого.
Мінімийка високого тиску К 3 оснащена системою Quick Connect, що дозволяє приєднувати 6-метровий шланг високого тиску одним рухом. Фреза з точковим стуменем, що обертається, допоможе впоратися зі стійкими забрудненнями, а струменева трубка Vario Power з регулюванням тиску стане в нагоді при миття мотоциклів, садових меблів та ін. У мийці також передбачений інтегрований фільтр для очищення води.
Особливості та переваги
Система швидкого підключення Quick ConnectШланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Вбудований бак для миючого засобуПрактичний бачок полегшує роботу з миючими засобами.
Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачкуЗручний гачок дозволяє дбайливо змотати кабель і розмістити його прямо на апараті
Специфікації
Технічні характеристики
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Продуктивність (л/год)
|макс. 380
|Продуктивність за площею (м²/год)
|25
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,6
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|275 x 279 x 803
Комплектація
- Пістолет: Пістолет G 120 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 6 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Бак
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 3
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.