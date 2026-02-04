Мінімийка високого тиску K 3

Мінімийка Karcher K 3 ідеальна для періодичного використання. Вона допоможе відмити несильно забруднені легкові автомобілі, мотоцикли, велосипеди, садові меблі, майданчики навколо будинку та багато іншого.

Мінімийка високого тиску К 3 оснащена системою Quick Connect, що дозволяє приєднувати 6-метровий шланг високого тиску одним рухом. Фреза з точковим стуменем, що обертається, допоможе впоратися зі стійкими забрудненнями, а струменева трубка Vario Power з регулюванням тиску стане в нагоді при миття мотоциклів, садових меблів та ін. У мийці також передбачений інтегрований фільтр для очищення води.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 3: Система швидкого підключення Quick Connect
Система швидкого підключення Quick Connect
Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Мінімийка високого тиску K 3: Вбудований бак для миючого засобу
Вбудований бак для миючого засобу
Практичний бачок полегшує роботу з миючими засобами.
Мінімийка високого тиску K 3: Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку
Акуратне зберігання кабеля на спеціальному гачку
Зручний гачок дозволяє дбайливо змотати кабель і розмістити його прямо на апараті
Специфікації

Технічні характеристики

Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Продуктивність (л/год) макс. 380
Продуктивність за площею (м²/год) 25
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,6
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 5
Вага (з упаковкою) (кг) 7
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 275 x 279 x 803

Комплектація

  • Пістолет: Пістолет G 120 Q
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 6 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Бак
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео

Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 3

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
