Минимойка высокого давления К 3 оснащен системой Quick Connect, что позволяет подсоединять 6-метровый шланг высокого давления одним движением. Грязевая фреза поможет справиться со стойкими загрязнениями, а струйная трубка Vario Power с регулировкой давления пригодится при мойке мотоциклов, садовой мебели и др. В мойке также предусмотрен интегрированный фильтр для очистки воды.