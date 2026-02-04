Мийка високого тиску K 2 Universal Edition із фрезою для стійкого бруду ефективно видаляє забруднення з різних поверхонь, зокрема сходинок, стін і садового інвентарю. Компактна конструкція забезпечує зручність у використанні, а обертовий струмінь фрези для стійкого бруду легко очищає навіть складні забруднення. Завдяки малій вазі та вбудованій ручці пристрій легко транспортувати. Система Quick Connect дозволяє швидко приєднувати та від’єднувати шланг високого тиску довжиною три метри, забезпечуючи простий запуск пістолета. Всі аксесуари зручно зберігаються на корпусі мийки, а для кабелю живлення передбачено спеціальний відсік, що допомагає уникнути безладу.