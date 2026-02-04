Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition

Мийка високого тиску K 2 Universal Edition призначена для епізодичного використання та надійно видаляє легкі забруднення.

Мийка високого тиску K 2 Universal Edition із фрезою для стійкого бруду ефективно видаляє забруднення з різних поверхонь, зокрема сходинок, стін і садового інвентарю. Компактна конструкція забезпечує зручність у використанні, а обертовий струмінь фрези для стійкого бруду легко очищає навіть складні забруднення. Завдяки малій вазі та вбудованій ручці пристрій легко транспортувати. Система Quick Connect дозволяє швидко приєднувати та від’єднувати шланг високого тиску довжиною три метри, забезпечуючи простий запуск пістолета. Всі аксесуари зручно зберігаються на корпусі мийки, а для кабелю живлення передбачено спеціальний відсік, що допомагає уникнути безладу.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition: Вбудований відсік для кабелю
Вбудований відсік для кабелю
Кабель живлення можна акуратно і компактно прибрати.
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition: Зручне зберігання аксесуарів
Зручне зберігання аксесуарів
Шланг високого тиску, розпилювальну трубку і пістолет можна легко зберігати, прикріпивши їх до пристрою.
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг високого тиску швидко приєднувати і від'єднувати від пристрою і легко запускати пістолет.
Компактні розміри і легка вага
  • Пристрій легко переноситься і транспортується.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) 110 / 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,77
Вага (з упаковкою) (кг) 4,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 182 x 280 x 390

Комплектація

  • Пістолет: Пістолет G 120 Q
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 3 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition
Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition

Відео

Області застосування
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 2 Universal Edition

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.