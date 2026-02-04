Мінімийка високого тиску K 2 Universal Edition
Мийка високого тиску K 2 Universal Edition призначена для епізодичного використання та надійно видаляє легкі забруднення.
Мийка високого тиску K 2 Universal Edition із фрезою для стійкого бруду ефективно видаляє забруднення з різних поверхонь, зокрема сходинок, стін і садового інвентарю. Компактна конструкція забезпечує зручність у використанні, а обертовий струмінь фрези для стійкого бруду легко очищає навіть складні забруднення. Завдяки малій вазі та вбудованій ручці пристрій легко транспортувати. Система Quick Connect дозволяє швидко приєднувати та від’єднувати шланг високого тиску довжиною три метри, забезпечуючи простий запуск пістолета. Всі аксесуари зручно зберігаються на корпусі мийки, а для кабелю живлення передбачено спеціальний відсік, що допомагає уникнути безладу.
Особливості та переваги
Вбудований відсік для кабелюКабель живлення можна акуратно і компактно прибрати.
Зручне зберігання аксесуарівШланг високого тиску, розпилювальну трубку і пістолет можна легко зберігати, прикріпивши їх до пристрою.
Система Quick ConnectШланг високого тиску швидко приєднувати і від'єднувати від пристрою і легко запускати пістолет.
Компактні розміри і легка вага
- Пристрій легко переноситься і транспортується.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|110 / 11
|Продуктивність (л/год)
|макс. 360
|Продуктивність за площею (м²/год)
|20
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,4
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,77
|Вага (з упаковкою) (кг)
|4,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|182 x 280 x 390
Комплектація
- Пістолет: Пістолет G 120 Q
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 3 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео
Області застосування
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 2 Universal Edition
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.