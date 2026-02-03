Компактний і легкий: K Mini - найменший з апаратів високого тиску Kärcher. Завдяки компактним розмірам і малій вазі він дуже зручний в транспортуванні і зберіганні, а висока продуктивність робить його ідеальним рішенням для швидкого та ефективного очищення балконів, садових меблів, а також велосипедів і малогабаритних автомобілів. Апарат дуже простий у використанні: пістолет, подовжувальна трубка і трубка Vario Power монтуються буквально кількома рухами, а шланг високого тиску з роз'ємами Quick Connect легко і швидко з'єднується з апаратом і пістолетом і так само швидко від'єднується від них. Особливо тонкий і еластичний 5-метровий шланг PremiumFlex не скручується і забезпечує максимальну свободу рухів в процесі роботи. Знімний контейнер дозволяє акуратно скласти все приладдя, що входить до комплекту поставки, а електричний кабель намотується навколо основи апарату і фіксується затискачем. При цьому завдяки малим розмірам апарат K Mini займає мінімум місця при зберіганні або перевезенні.