Мінімийка високого тиску K Mini
Найменший з апаратів високого тиску Kärcher швидко усуває будь-які забруднення і завдяки малим розмірам і вазі дуже зручний в транспортуванні і зберіганні.
Компактний і легкий: K Mini - найменший з апаратів високого тиску Kärcher. Завдяки компактним розмірам і малій вазі він дуже зручний в транспортуванні і зберіганні, а висока продуктивність робить його ідеальним рішенням для швидкого та ефективного очищення балконів, садових меблів, а також велосипедів і малогабаритних автомобілів. Апарат дуже простий у використанні: пістолет, подовжувальна трубка і трубка Vario Power монтуються буквально кількома рухами, а шланг високого тиску з роз'ємами Quick Connect легко і швидко з'єднується з апаратом і пістолетом і так само швидко від'єднується від них. Особливо тонкий і еластичний 5-метровий шланг PremiumFlex не скручується і забезпечує максимальну свободу рухів в процесі роботи. Знімний контейнер дозволяє акуратно скласти все приладдя, що входить до комплекту поставки, а електричний кабель намотується навколо основи апарату і фіксується затискачем. При цьому завдяки малим розмірам апарат K Mini займає мінімум місця при зберіганні або перевезенні.
Особливості та переваги
Компактний і легкий апаратЗаймає мінімум місця при зберіганні і транспортуванні. Простота транспортування і гнучкість в застосуванні.
Знімний тримач для аксесуарівЗручне і компактне зберігання аксесуарів.
Надзвичайно тонкий шланг високого тиску PremiumFlexШланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів. Максимальна свобода рухів під час роботи.
Відсік для зберігання кабелю
- Швидке і легке намотування і розмотування кабелю.
- Надійна фіксація кабелю на основі апарату.
Система Quick Connect
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Продуктивність (л/год)
|макс. 360
|Продуктивність за площею (м²/год)
|20
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (Вт)
|1400
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,93
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,836
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|278 x 233 x 296
Комплектація
- Подовжувальна трубка
- Пістолет: G 110 Q Short
- Струменева трубка Vario Power
- Шланг високого тиску: 5 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Зберігання кабелю
Відео
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K Mini
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.