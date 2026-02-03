Мінімийка високого тиску K Mini

Найменший з апаратів високого тиску Kärcher швидко усуває будь-які забруднення і завдяки малим розмірам і вазі дуже зручний в транспортуванні і зберіганні.

Компактний і легкий: K Mini - найменший з апаратів високого тиску Kärcher. Завдяки компактним розмірам і малій вазі він дуже зручний в транспортуванні і зберіганні, а висока продуктивність робить його ідеальним рішенням для швидкого та ефективного очищення балконів, садових меблів, а також велосипедів і малогабаритних автомобілів. Апарат дуже простий у використанні: пістолет, подовжувальна трубка і трубка Vario Power монтуються буквально кількома рухами, а шланг високого тиску з роз'ємами Quick Connect легко і швидко з'єднується з апаратом і пістолетом і так само швидко від'єднується від них. Особливо тонкий і еластичний 5-метровий шланг PremiumFlex не скручується і забезпечує максимальну свободу рухів в процесі роботи. Знімний контейнер дозволяє акуратно скласти все приладдя, що входить до комплекту поставки, а електричний кабель намотується навколо основи апарату і фіксується затискачем. При цьому завдяки малим розмірам апарат K Mini займає мінімум місця при зберіганні або перевезенні.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K Mini: Компактний і легкий апарат
Компактний і легкий апарат
Займає мінімум місця при зберіганні і транспортуванні. Простота транспортування і гнучкість в застосуванні.
Мінімийка високого тиску K Mini: Знімний тримач для аксесуарів
Знімний тримач для аксесуарів
Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Мінімийка високого тиску K Mini: Надзвичайно тонкий шланг високого тиску PremiumFlex
Надзвичайно тонкий шланг високого тиску PremiumFlex
Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів. Максимальна свобода рухів під час роботи.
Відсік для зберігання кабелю
  • Швидке і легке намотування і розмотування кабелю.
  • Надійна фіксація кабелю на основі апарату.
Система Quick Connect
  • Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (Вт) 1400
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,93
Вага (з упаковкою) (кг) 5,836
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 278 x 233 x 296

Комплектація

  • Подовжувальна трубка
  • Пістолет: G 110 Q Short
  • Струменева трубка Vario Power
  • Шланг високого тиску: 5 м, PremiumFlex
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Зберігання кабелю
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

