Минимойка высокого давления K Mini

Самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher быстро устраняет любые загрязнения и благодаря малым размерам и весу очень удобен в транспортировке и хранении.

Компактный и легкий: K Mini – самый маленький из аппаратов высокого давления Kärcher. Благодаря компактным размерам и малому весу он очень удобен в транспортировке и хранении, а высокая производительность делает его идеальным решением для быстрой и эффективной очистки балконов, садовой мебели, а также велосипедов и малогабаритных автомобилей. Аппарат очень прост в обращении: пистолет, удлинительная трубка и трубка Vario Power монтируются буквально несколькими движениями, а шланг высокого давления с разъемами Quick Connect легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и так же быстро отсоединяется от них. Особенно тонкий и эластичный 5-метровый шланг PremiumFlex не скручивается и обеспечивает максимальную свободу движений в процессе работы. Съемный контейнер позволяет аккуратно уложить все принадлежности, входящие в комплект поставки, а электрический кабель наматывается вокруг основания аппарата и фиксируется зажимом. При этом благодаря малым размерам аппарат K Mini занимает минимум места при хранении или перевозке.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K Mini: Компактный и легкий аппарат
Компактный и легкий аппарат
Занимает минимум места при хранении и транспортировке. Простота транспортировки и гибкость в применении.
Минимойка высокого давления K Mini: Съемный держатель для аксессуаров
Съемный держатель для аксессуаров
Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Минимойка высокого давления K Mini: Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlex
Очень тонкий шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов. Максимальная свобода движений во время работы.
Отсек для хранения кабеля
  • Быстрое и легкое наматывание и разматывание кабеля.
  • Надежная фиксация кабеля на основании аппарата.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,93
Вес (с упаковкой) (кг) 5,836
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 278 x 233 x 296

Комплектация

  • Удлинительная трубка
  • Пистолет высокого давления: G 110 Q Short
  • Струйная трубка Vario Power
  • Шланг высокого давления: 5 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Крепления для кабеля
Минимойка высокого давления K Mini

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K Mini

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.