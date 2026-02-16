Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2
Комплект із мінімийки K 4 Classic та господарського пилососа KWD 2 S V-15/4/18 забезпечує повний цикл прибирання як на вулиці, так і в домі. K 4 Classic ідеально підходить для миття садових огорож, велосипедів і невеликих автомобілів, ефективно видаляючи навіть середні забруднення. Пилосос KWD 2 S V-15/4/18 впорається з сухим і вологим сміттям у будинку чи майстерні, а функція видування дозволяє легко очищувати важкодоступні місця.
Особливості та переваги
Зберігання шланга на корпусі апаратуШланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Телескопічна ручкаАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Робота з миючими засобамиВсмоктувальна трубка забезпечує обробку миючим засобом. Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.
Зберігання аксесуарів на апараті
- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар)
|20 - макс. 130
|Продуктивність (л/год)
|420
|Продуктивність за площею (м²/год)
|30
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Номінальна споживана потужність (Вт)
|1800
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
Комплектація
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 6 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Телескопічна ручка
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів