Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2

Комплект із мінімийки K 4 Classic та господарського пилососа KWD 2 S V-15/4/18 забезпечує повний цикл прибирання як на вулиці, так і в домі. K 4 Classic ідеально підходить для миття садових огорож, велосипедів і невеликих автомобілів, ефективно видаляючи навіть середні забруднення. Пилосос KWD 2 S V-15/4/18 впорається з сухим і вологим сміттям у будинку чи майстерні, а функція видування дозволяє легко очищувати важкодоступні місця.