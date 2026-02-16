Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2

Комплект із мінімийки K 4 Classic та господарського пилососа KWD 2 S V-15/4/18 забезпечує повний цикл прибирання як на вулиці, так і в домі. K 4 Classic ідеально підходить для миття садових огорож, велосипедів і невеликих автомобілів, ефективно видаляючи навіть середні забруднення. Пилосос KWD 2 S V-15/4/18 впорається з сухим і вологим сміттям у будинку чи майстерні, а функція видування дозволяє легко очищувати важкодоступні місця.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2: Зберігання шланга на корпусі апарату
Зберігання шланга на корпусі апарату
Шланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2: Телескопічна ручка
Телескопічна ручка
Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2: Робота з миючими засобами
Робота з миючими засобами
Всмоктувальна трубка забезпечує обробку миючим засобом. Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.
Зберігання аксесуарів на апараті
  • Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації

Технічні характеристики

Рід струму (число фаз) (~) 1
Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар) 20 - макс. 130
Продуктивність (л/год) 420
Продуктивність за площею (м²/год) 30
Температура води на вході (°C) макс. 40
Номінальна споживана потужність (Вт) 1800
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий

Комплектація

  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 6 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
  • Телескопічна ручка
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Мінімийка високого тиску K 4 Classic + KWD 2
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
