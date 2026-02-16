Минимойка высокого давления K 4 Classic + KWD 2

Комплект из минимойки K 4 Classic и хозяйственного пылесоса KWD 2 S V-15/4/18 обеспечивает полный цикл уборки как на улице, так и в доме. K 4 Classic идеально подходит для мытья садовых ограждений, велосипедов и небольших автомобилей, эффективно удаляя даже средние загрязнения. Пылесос KWD 2 S V-15/4/18 справится с сухим и влажным мусором в доме или мастерской, а функция выдувания позволяет легко очищать труднодоступные места.

Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Classic + KWD 2: Хранение шланга на корпусе аппарата
Шланг можно легко подвесить на передней крышке аппарата.
Минимойка высокого давления K 4 Classic + KWD 2: Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 4 Classic + KWD 2: Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар) 20 - макс. 130
Производительность (л/ч) 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 1800
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый

Комплектация

  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
