Мінімийка високого тиску K 5 Power Control Flex
Для максимального контролю: мінімийка K 5 Power Control Flex зі шлангом PremiumFlex і пістолетом G 160 Q Power Control підходить для видалення стійких забруднень з терас, садових меблів і автомобілів.
Мінімийка високого тиску K 5 Power Control Flex дозволяє ефективно очищати будь-які поверхні з індивідуально налаштованим тиском. Оптимальні параметри тиску легко встановлюються за допомогою застосунку Home & Garden, у якому вбудована програма-асистент надає корисні рекомендації для кожної ситуації та об’єкта очищення, допомагаючи досягати бездоганних результатів. Максимальний контроль забезпечується завдяки можливості регулювання тиску обертанням струменевої трубки з подальшою перевіркою на пістолеті G 160 Q Power Control. Інноваційні функції K 5 включають систему «Kärcher Plug 'n' Clean» для швидкої заміни мийного засобу, шланг високого тиску PremiumFlex для зручної роботи, високоякісну телескопічну ручку з алюмінію для легкого транспортування, систему Quick Connect для миттєвого підключення та відключення шланга, а також паркувальне положення, що гарантує зручне зберігання приладдя та готовність до використання.
Особливості та переваги
Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубкиОптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом. Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування. Система швидкого з'єднання Quick Сonnect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів
Шланг високого тиску PremiumFlexГнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Додаток Home & GardenЗа допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Прекрасний результат очищення
- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Продуктивність (л/год)
|макс. 500
|Продуктивність за площею (м²/год)
|40
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|2,1
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|12,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,876
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Комплектація
- Пістолет: Пістолет G 160 Q Power Control
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Вбудована сітка для зберігання
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Всмоктування води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Фасади
