Мінімийка високого тиску K 5 Power Control Flex дозволяє ефективно очищати будь-які поверхні з індивідуально налаштованим тиском. Оптимальні параметри тиску легко встановлюються за допомогою застосунку Home & Garden, у якому вбудована програма-асистент надає корисні рекомендації для кожної ситуації та об’єкта очищення, допомагаючи досягати бездоганних результатів. Максимальний контроль забезпечується завдяки можливості регулювання тиску обертанням струменевої трубки з подальшою перевіркою на пістолеті G 160 Q Power Control. Інноваційні функції K 5 включають систему «Kärcher Plug 'n' Clean» для швидкої заміни мийного засобу, шланг високого тиску PremiumFlex для зручної роботи, високоякісну телескопічну ручку з алюмінію для легкого транспортування, систему Quick Connect для миттєвого підключення та відключення шланга, а також паркувальне положення, що гарантує зручне зберігання приладдя та готовність до використання.