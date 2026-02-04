Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex позволяет очищать любые поверхности с подходящим давлением. Оптимальное давление можно легко подобрать благодаря приложению Home & Garden – интегрированная в приложение программа-ассистент помогает пользователю практическими советами для каждой ситуации и каждого объекта очистки — всё для получения идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко отрегулировать, поворачивая струйную трубку и проверяя результат на пистолете G 160 Q Power Control. Кроме того, отличительными особенностями аппарата высокого давления являются система «Kärcher Plug 'n' Clean» для легкой замены емкости с чистящим средством, шланг высокого давления PremiumFlex для комфортной работы, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для удобной транспортировки, система Quick Connect для легкого и быстрого подсоединения и отсоединения шланга высокого давления на аппарате и пистолете, а также парковочное положение для всегда готовых к использованию принадлежностей.