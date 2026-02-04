Мінімийка високого тиску K 3 Car & Home легко справляється з будь-якими забрудненнями. Оснащений 6-метровим шлангом високого тиску, він прекрасно підходить для періодичного прибирання навколо будинку і в саду, наприклад для очищення садових меблів, терас, доріжок і майданчиків, а також для миття автомобілів. Комплект для миття автомобіля та прибирання навколо будинку (Car & Home) містить мийну щітку для видалення з кузова нальоту бруду, насадку для пінного чищення, яка формує стійку піну з потужним очищувальним ефектом, автомобільний шампунь (500 мл), пристосування для очищення поверхонь T 1 та мийний засіб Patio & Deck (500 мл). Струменева трубка Vario Power дає змогу легко регулювати тиск залежно від виду поверхні, що очищається. Фреза для бруду, що формує обертовий точковий струмінь, видаляє навіть стійкі забруднення. Насос захищений фільтром для води, що подається на вхід, гарантує довгий термін його служби. Завдяки колесам апарат можна легко переміщати до різних місць застосування.