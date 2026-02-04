Мінімийка високого тиску K 3 Car & Home

Мінімийка високого тиску K 3 з комплектом для миття автомобіля та прибирання навколо будинку (Car & Home Kit) чудово підходить для чищення помірно забруднених садових доріжок невеликої площі, терас і садових меблів, а також для догляду за автомобілем.

Мінімийка високого тиску K 3 Car & Home легко справляється з будь-якими забрудненнями. Оснащений 6-метровим шлангом високого тиску, він прекрасно підходить для періодичного прибирання навколо будинку і в саду, наприклад для очищення садових меблів, терас, доріжок і майданчиків, а також для миття автомобілів. Комплект для миття автомобіля та прибирання навколо будинку (Car & Home) містить мийну щітку для видалення з кузова нальоту бруду, насадку для пінного чищення, яка формує стійку піну з потужним очищувальним ефектом, автомобільний шампунь (500 мл), пристосування для очищення поверхонь T 1 та мийний засіб Patio & Deck (500 мл). Струменева трубка Vario Power дає змогу легко регулювати тиск залежно від виду поверхні, що очищається. Фреза для бруду, що формує обертовий точковий струмінь, видаляє навіть стійкі забруднення. Насос захищений фільтром для води, що подається на вхід, гарантує довгий термін його служби. Завдяки колесам апарат можна легко переміщати до різних місць застосування.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 3 Car & Home: Зручність зберігання
Зручність зберігання
Шланг, струменеві трубки, пістолет та кабель компактно та акуратно зберігаються на корпусі апарата. Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.
Мінімийка високого тиску K 3 Car & Home: Великі колеса
Великі колеса
Для безпечного і зручного транспортування, в тому числі і по садових доріжках. Маневреність
Мінімийка високого тиску K 3 Car & Home: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Продуктивність (л/год) макс. 380
Продуктивність за площею (м²/год) 25
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,6
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 4,31
Вага (з упаковкою) (кг) 8,275
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 242 x 285 x 805

Комплектація

  • Набір для очищення будинку Home: Пристрій для очищення поверхонь T-Racer, чистячий засіб Patio & Deck, 0,5 л
  • Набір для очищення автомобіля Car: Щітка для миття, пінна насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пістолет: Пістолет G 120 Q
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 6 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Пінна насадка
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео

Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Тераси
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Легкові автомобілі.
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Велосипеди
Відгуки та рейтинг
