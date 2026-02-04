Минимойка высокого давления K 3 Car & Home
Минимойка высокого давления K 3 с комплектом для мойки автомобиля и уборки вокруг дома (Car & Home Kit) прекрасно подходит для чистки умеренно загрязненных садовых дорожек небольшой площади, террас и садовой мебели, а также для ухода за автомобилем.
Минимойка высокого давления K 3 Car & Home легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также для мойки автомобилей. Комплект для мойки автомобиля и уборки вокруг дома (Car & Home) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи, насадку для пенной чистки, формирующую стойкую пену с мощным очищающим эффектом, автомобильный шампунь (500 мл), приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл). Струйная трубка Vario Power позволяет легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат можно легко перемещать к различным местам применения.
Особенности и преимущества
Удобство храненияХраните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick ConnectШланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,31
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,275
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|242 x 285 x 805
Комплектация
- Набор для очистки дома Home: Устройство для очистки поверхностей T-Racer, чистящее средство Patio & Deck, 0,5 л
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Пенная насадка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
