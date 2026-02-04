Мийка високого тиску K 5 Comfort Premium ідеально підходить для видалення помірних забруднень навколо дому та на автомобілях. Оснащена надійним двигуном з водяним охолодженням, вона забезпечує стабільно високу ефективність очищення під час регулярного використання. Вбудований барабан для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex гарантує зручність у роботі та максимальну свободу рухів, а пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold значно знижує навантаження на руку, забезпечуючи комфортне очищення без відчуття втоми. Практична система Quick Connect дозволяє швидко підключати та від’єднувати шланг високого тиску. Універсальна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet легко перемикається між чотирма режимами розпилення простим поворотом головки, адаптуючись до різних завдань очищення. Додаткову зручність забезпечує концепція подачі мийних засобів 2-в-1, яка гарантує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання, а кабель живлення та аксесуари компактно зберігаються безпосередньо на корпусі пристрою. Додаткову підтримку під час використання забезпечує застосунок Kärcher Home & Garden, який містить рекомендації щодо застосування, а також корисні поради для ефективного та правильного очищення.