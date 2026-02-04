Мінімийка високого тиску K 5 Comfort Premium

Мийка високого тиску K 5 Comfort Premium з продуктивністю по площі 40 м²/год, двигуном з водяним охолодженням, шлангом PremiumFlex і барабаном для шланга відмінно підійде для усунення забруднень середнього ступеня.

Мийка високого тиску K 5 Comfort Premium ідеально підходить для видалення помірних забруднень навколо дому та на автомобілях. Оснащена надійним двигуном з водяним охолодженням, вона забезпечує стабільно високу ефективність очищення під час регулярного використання. Вбудований барабан для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex гарантує зручність у роботі та максимальну свободу рухів, а пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold значно знижує навантаження на руку, забезпечуючи комфортне очищення без відчуття втоми. Практична система Quick Connect дозволяє швидко підключати та від’єднувати шланг високого тиску. Універсальна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet легко перемикається між чотирма режимами розпилення простим поворотом головки, адаптуючись до різних завдань очищення. Додаткову зручність забезпечує концепція подачі мийних засобів 2-в-1, яка гарантує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання, а кабель живлення та аксесуари компактно зберігаються безпосередньо на корпусі пристрою. Додаткову підтримку під час використання забезпечує застосунок Kärcher Home & Garden, який містить рекомендації щодо застосування, а також корисні поради для ефективного та правильного очищення.

Особливості та переваги
Розумна концепція апарату
  • Конструкція апарату передбачає впорядковані входи і виходи для кабелів і шлангів. Це забезпечує свободу пересування і роботи, а також полегшує загальне поводження з кабелями і шлангами.
  • Правильне розташування апаратів роз'ємами для підключення шлангів і кабелів у бік джерел електроенергії та води робить процес прибирання значно зручнішим.
Струменева трубка Multi «4 в 1»
  • Безліч можливостей чищення завдяки 4 різним насадкам в одній струменевій трубці.
  • Не потрібно міняти трубку, що робить використання більш зручним. Проста зміна форми струменя шляхом повороту головки струменевої трубки.
Шланг високого тиску PremiumFlex
  • Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
  • Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання
  • Шланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.
  • Комфортна робота: швидке та зручне змотування та розмотування шланга високого тиску
  • Низький центр ваги додає апарату хорошої стійкості навіть на поверхнях з ухилом.
Прекрасний результат очищення
  • Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Ергономічне транспортування
  • Телескопічна ручка з фіксатором забезпечує просте, зручне та ергономічне транспортування.
  • Колеса з м'якими вставками дозволяють легко і без зусиль переміщати апарат.
  • Для легкого та ергономічного підйому апарату є ручка для перенесення.
Додаток Home & Garden
  • За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
  • Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер
  • Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Елементи концепції сталого розвитку
  • Конструкція з використанням 25 % переробленого пластику¹⁾.
  • Зниження витрати води до 80 % у порівнянні зі звичайним садовим шлангом.²⁾
  • Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 13,313
Вага (з упаковкою) (кг) 18,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 417 x 346 x 668

¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів. / ²⁾ Результати внутрішніх випробувань: витрата води у мийки високого тиску становить 40% від витрати води з садового шланга, а час прибирання скорочується вдвічі. Витрати і фактична економія води та часу залежать від класу пристрою, ступеня забруднення і місця встановлення.

Комплектація

  • Миючий засіб: Універсальний засіб для чищення RM 626, 1 л
  • Пістолет: G 180 Q COMFORT!Hold
  • 4-в-1 Multi Jet
  • Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Зниження тиску при утриманні спускового гачка пістолета
  • Вбудований барабан для шлангу високого тиску
  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Концепція миючого засобу 2Way!Wash™
  • Регулювання миючого засобу в піноутворювачі
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Матеріал насоса: алюміній
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Всмоктування води
  • Зберігання аксесуарів на пристрої
  • 2 гачки для кабелю: з системою швидкого очищення фільтра
  • Колеса з м'якою поверхнею
Мінімийка високого тиску K 5 Comfort Premium
Мінімийка високого тиску K 5 Comfort Premium

Відео

Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Зовнішні сходи
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Паркан і стіни з каменю
  • Фасади
Аксесуари
Чистячий засіб
