Лімітована серія мінімийок високого тиску K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition із спеціальними аксесуарами на честь 90-річчя компанії.

Мінімийка високого тиску K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, випущена до 90-річчя компанії Kärcher, представлена в обмеженому кольоровому варіанті та доповнена спеціальними аксесуарами. Вона ідеально підходить для очищення різних поверхонь завдяки можливості регулювання тиску, а інтегрований у застосунок Kärcher Home & Garden консультант допомагає вибрати оптимальні налаштування та надає корисні рекомендації для досягнення бездоганного результату. Модель оснащена системою Plug 'n' Clean для швидкої та зручної заміни мийного засобу, високоякісним шлангом високого тиску PremiumFlex, що запобігає заломам і полегшує використання, та алюмінієвою телескопічною ручкою, яка забезпечує комфортне транспортування. Завдяки системі Quick Connect шланг легко підключається одним рухом, а спеціальне положення паркування дозволяє зберігати аксесуари завжди під рукою. У комплект входить набір для дому та щіток, зокрема засіб для чищення поверхонь T 5, 1 літр мийного засобу для каменю та фасадів, 1 літр універсального мийного засобу та щітка WB 60 для делікатного миття.

Особливості та переваги
Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубки
Оптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом. Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування. Система швидкого з'єднання Quick Сonnect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів
Шланг високого тиску PremiumFlex
Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Додаток Home & Garden
За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
  • Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Прекрасний результат очищення
  • Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Довжина кабелю (м) 5
Колір чорний
Маса (без приладдя) (кг) 12,2
Вага (з упаковкою) (кг) 19,8
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

Комплектація

  • Набір для очищення будинку Home: Пристрій для очищення поверхонь T 5, засіб для очищення каменю та фасадів, 3в1, 1 л
  • Мийна щітка
  • Миючий засіб: Універсальний засіб для чищення RM 626
  • Пістолет: Пістолет G 160 Q Power Control
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Вбудована сітка для зберігання
  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Всмоктування води
