Мінімийка високого тиску K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, випущена до 90-річчя компанії Kärcher, представлена в обмеженому кольоровому варіанті та доповнена спеціальними аксесуарами. Вона ідеально підходить для очищення різних поверхонь завдяки можливості регулювання тиску, а інтегрований у застосунок Kärcher Home & Garden консультант допомагає вибрати оптимальні налаштування та надає корисні рекомендації для досягнення бездоганного результату. Модель оснащена системою Plug 'n' Clean для швидкої та зручної заміни мийного засобу, високоякісним шлангом високого тиску PremiumFlex, що запобігає заломам і полегшує використання, та алюмінієвою телескопічною ручкою, яка забезпечує комфортне транспортування. Завдяки системі Quick Connect шланг легко підключається одним рухом, а спеціальне положення паркування дозволяє зберігати аксесуари завжди під рукою. У комплект входить набір для дому та щіток, зокрема засіб для чищення поверхонь T 5, 1 літр мийного засобу для каменю та фасадів, 1 літр універсального мийного засобу та щітка WB 60 для делікатного миття.