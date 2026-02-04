Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
Ограниченная юбилейная серия K 5 Power Control Flex Home & Brush со специальными аксессуарами в честь 90-летия компании.
Минимойка K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, созданная к 90-летию компании, представлена в лимитированном цветовом исполнении и укомплектована специальными принадлежностями. Аппарат высокого давления предназначен для эффективной очистки различных поверхностей с возможностью точной настройки давления. Интегрированный консультант по применению в приложении Kärcher Home & Garden помогает пользователю подобрать оптимальный уровень давления, предоставляя практические рекомендации для каждой задачи уборки, что позволяет добиться идеальных результатов очистки. Среди ключевых преимуществ модели: система подачи моющего средства Kärcher Plug 'n' Clean для удобной и быстрой замены моющего состава, шланг высокого давления PremiumFlex, обеспечивающий дополнительный комфорт в работе, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкой транспортировки, а также система Quick Connect, позволяющая быстро подключать и отключать шланг высокого давления от аппарата и пистолета-распылителя, экономя время и усилия. Положение парковки гарантирует удобное хранение принадлежностей, обеспечивая их постоянную доступность во время работы. В комплект входит набор Home & BrushKit, включающий очиститель поверхностей T 5, 1 литр средства для камня и фасадов, 1 литр универсального очистителя и моющую щетку WB 60.
Особенности и преимущества
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|19,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Комплектация
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Моющая щетка
- Моющее средство: Универсальное чистящее средство RM 626
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
