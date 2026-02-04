Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition

Ограниченная юбилейная серия K 5 Power Control Flex Home & Brush со специальными аксессуарами в честь 90-летия компании.

Минимойка K 5 Power Control Flex Home & Brush Anniversary Edition, созданная к 90-летию компании, представлена в лимитированном цветовом исполнении и укомплектована специальными принадлежностями. Аппарат высокого давления предназначен для эффективной очистки различных поверхностей с возможностью точной настройки давления. Интегрированный консультант по применению в приложении Kärcher Home & Garden помогает пользователю подобрать оптимальный уровень давления, предоставляя практические рекомендации для каждой задачи уборки, что позволяет добиться идеальных результатов очистки. Среди ключевых преимуществ модели: система подачи моющего средства Kärcher Plug 'n' Clean для удобной и быстрой замены моющего состава, шланг высокого давления PremiumFlex, обеспечивающий дополнительный комфорт в работе, высококачественная алюминиевая телескопическая ручка для легкой транспортировки, а также система Quick Connect, позволяющая быстро подключать и отключать шланг высокого давления от аппарата и пистолета-распылителя, экономя время и усилия. Положение парковки гарантирует удобное хранение принадлежностей, обеспечивая их постоянную доступность во время работы. В комплект входит набор Home & BrushKit, включающий очиститель поверхностей T 5, 1 литр средства для камня и фасадов, 1 литр универсального очистителя и моющую щетку WB 60.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Длина кабеля (м) 5
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,2
Вес (с упаковкой) (кг) 19,8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

Комплектация

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Моющая щетка
  • Моющее средство: Универсальное чистящее средство RM 626
  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
