K 5 Basic - це модель побутової мінімийки середнього класу з водяним охолодженням двигуна. Призначена для періодичного використання і помірно брудних автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д. З телескопічною ручкою.

Модель мінімийки K 5 Basic з водяним охолодженням двигуна має телескопічну ручку, швидкознімну систему підключення пістолета, 8-метровий шланг високого тиску і водяний фільтр для захисту насоса. Тиск в струменевій трубці Vario Power (VPS) можна регулювати, просто повертаючи її; а фреза для бруду, з обертовим точковим струменем, видаляє навіть найстійкіші забруднення. В результаті К 5 Basic є ідеальним апаратом для помірно забруднених автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д.

Особливості та переваги
Сучасний електродвигун водяного охолодження вражає високою потужністю і тривалим терміном служби.
Висувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата.
Для безпечного і зручного транспортування, в тому числі і по садових доріжках.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 11,5
Вага (з упаковкою) (кг) 15
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 341 x 325 x 867

Комплектація

  • Пістолет: Стандартна система Quick Connect
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 8 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
  • Телескопічна ручка
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Всмоктування води
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Для очищення невеликих автомобілів
  • Зовнішні сходи
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Паркан і стіни з каменю
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 Basic

