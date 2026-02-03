Мінімийка Karcher K5 Basic 1.180-580.0
K 5 Basic - це модель побутової мінімийки середнього класу з водяним охолодженням двигуна. Призначена для періодичного використання і помірно брудних автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д. З телескопічною ручкою.
Модель мінімийки K 5 Basic з водяним охолодженням двигуна має телескопічну ручку, швидкознімну систему підключення пістолета, 8-метровий шланг високого тиску і водяний фільтр для захисту насоса. Тиск в струменевій трубці Vario Power (VPS) можна регулювати, просто повертаючи її; а фреза для бруду, з обертовим точковим струменем, видаляє навіть найстійкіші забруднення. В результаті К 5 Basic є ідеальним апаратом для помірно забруднених автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д.
Особливості та переваги
Прекрасний результат очищенняСучасний електродвигун водяного охолодження вражає високою потужністю і тривалим терміном служби.
РукояткаВисувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата.
Великі колесаДля безпечного і зручного транспортування, в тому числі і по садових доріжках.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Продуктивність (л/год)
|макс. 500
|Продуктивність за площею (м²/год)
|40
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|2,1
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|341 x 325 x 867
Комплектація
- Пістолет: Стандартна система Quick Connect
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 8 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Всмоктування води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 Basic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.