Модель мінімийки K 5 Basic з водяним охолодженням двигуна має телескопічну ручку, швидкознімну систему підключення пістолета, 8-метровий шланг високого тиску і водяний фільтр для захисту насоса. Тиск в струменевій трубці Vario Power (VPS) можна регулювати, просто повертаючи її; а фреза для бруду, з обертовим точковим струменем, видаляє навіть найстійкіші забруднення. В результаті К 5 Basic є ідеальним апаратом для помірно забруднених автомобілів, садових огорож, велосипедів і т.д.