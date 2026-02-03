Минимойка Karcher K5 Basic 1.180-580.0
K 5 Basic - это модель бытовой минимойки среднего класса с водяным охлаждением двигателя. Предназначена для периодического использования и мойки умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д. С телескопической ручкой.
Модель минимойки K 5 Basic с водяным охлаждением двигателя имеет телескопическую ручку, быстросъемную систему подключения пистолета, 8-метровый шланг высокого давления и водяной фильтр для защиты насоса. Давление в струйной трубке Vario Power (VPS) можно регулировать, просто поворачивая ее; а грязевая фреза, с вращающейся точечной струей, удаляет даже самую стойкую грязь. В итоге К 5 Basic является идеальным аппаратом для умеренно грязных автомобилей, садовых заборов, велосипедов и т.д.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиСовременный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
РукояткаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,5
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|341 x 325 x 867
Комплектация
- Пистолет высокого давления: Стандартная система Quick Connect
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 Basic
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.