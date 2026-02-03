Мінімийка високого тиску K 5 WCM
Вражаюча продуктивність: мінімийка високого тиску K 5 WCM з потужним двигуном водяного охолодження – оптимальне рішення для очищення доріжок, терас та автомобілів.
Високопродуктивна мінімийка високого тиску K 5 WCM, оснащена потужним і довговічним двигуном водяного охолодження, здатна швидко усунути будь-які забруднення. Вона укомплектований струменевими трубками, що дозволяють ефективно очищати будь-які об'єкти – садові доріжки, тераси, автомобілі тощо. Трубка Vario Power передбачає легке регулювання тиску для дбайливого очищення чутливих поверхонь. У комплект поставки входять також фреза для бруду, що формує точковий струмінь, який обертаючись, видаляє стійкі забруднення, і вбудований фільтр для води, що надійно захищає насос від частинок бруду.
Особливості та переваги
Вбудована всмоктувальна трубка для засобу для чищення
- Зручність і простота використання миючого засобу.
- Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.
Зручність зберігання
- Шланг, струменеві трубки, пістолет та кабель зберігаються безпосередньо на корпусі апарату.
Шланг високого тиску PremiumFlex
- Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
- Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Система Quick Connect
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Продуктивність (л/год)
|макс. 500
|Продуктивність за площею (м²/год)
|40
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|2,1
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|12,456
|Вага (з упаковкою) (кг)
|15,92
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 329 x 901
Комплектація
- Пістолет: G 180 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 8 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Двигун з водяним охолодженням
- Матеріал насоса: алюміній
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Всмоктування води
Області застосування
- Паркан і стіни з каменю
- Зовнішні сходи
- Території навколо будинку та саду
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Велосипеди
