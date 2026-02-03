Високопродуктивна мінімийка високого тиску K 5 WCM, оснащена потужним і довговічним двигуном водяного охолодження, здатна швидко усунути будь-які забруднення. Вона укомплектований струменевими трубками, що дозволяють ефективно очищати будь-які об'єкти – садові доріжки, тераси, автомобілі тощо. Трубка Vario Power передбачає легке регулювання тиску для дбайливого очищення чутливих поверхонь. У комплект поставки входять також фреза для бруду, що формує точковий струмінь, який обертаючись, видаляє стійкі забруднення, і вбудований фільтр для води, що надійно захищає насос від частинок бруду.