Мінімийка високого тиску K 5 WCM

Вражаюча продуктивність: мінімийка високого тиску K 5 WCM з потужним двигуном водяного охолодження – оптимальне рішення для очищення доріжок, терас та автомобілів.

Високопродуктивна мінімийка високого тиску K 5 WCM, оснащена потужним і довговічним двигуном водяного охолодження, здатна швидко усунути будь-які забруднення. Вона укомплектований струменевими трубками, що дозволяють ефективно очищати будь-які об'єкти – садові доріжки, тераси, автомобілі тощо. Трубка Vario Power передбачає легке регулювання тиску для дбайливого очищення чутливих поверхонь. У комплект поставки входять також фреза для бруду, що формує точковий струмінь, який обертаючись, видаляє стійкі забруднення, і вбудований фільтр для води, що надійно захищає насос від частинок бруду.

Особливості та переваги
Вбудована всмоктувальна трубка для засобу для чищення
  • Зручність і простота використання миючого засобу.
  • Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.
Зручність зберігання
  • Шланг, струменеві трубки, пістолет та кабель зберігаються безпосередньо на корпусі апарату.
Шланг високого тиску PremiumFlex
  • Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
  • Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Система Quick Connect
  • Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Продуктивність (л/год) макс. 500
Продуктивність за площею (м²/год) 40
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 2,1
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 12,456
Вага (з упаковкою) (кг) 15,92
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 369 x 329 x 901

Комплектація

  • Пістолет: G 180 Q
  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 8 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Матеріал насоса: алюміній
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
  • Всмоктування води
Мінімийка високого тиску K 5 WCM
Мінімийка високого тиску K 5 WCM
Мінімийка високого тиску K 5 WCM
Мінімийка високого тиску K 5 WCM

Відео

Області застосування
  • Паркан і стіни з каменю
  • Зовнішні сходи
  • Території навколо будинку та саду
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Для очищення автомобілів середнього розміру
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Велосипеди
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 WCM

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
Наші контакти

Vodafone (050) 334-48-90
Київстар (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 – 18:00, Сб 10:00 – 16:00

ЗАМОВЛЕННЯ ЗАПЧАСТИН
Київстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 – 18:00

Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

Відгуки та рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Загальна інформація
Гаряча лінія

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервіс)
(067) 358-35-66 (запчастини)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (оренда техніки)

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наша адреса

ТОВ "Керхер"
вул. Інститутська, 12,
с. Гатне,
Фастівський р-н,
08160 Київська обл., Україна

Ми в соцмережах!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Україна | Kärcher Ukraine - офіційне представництво німецького концерну Alfred Kärcher SE & Co. KG в Україні.