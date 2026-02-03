Минимойка высокого давления K 5 WCM
Впечатляющая производительность: минимойка высокого давления K 5 WCM с мощным двигателем водяного охлаждения – оптимальное решение для очистки дорожек, террас и автомобилей.
Высокопроизводительная минимойка высокого давления K 5 WCM, оснащенная мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способна быстро устранить любые загрязнения. Она укомплектована струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.
Особенности и преимущества
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
- Удобство и простота использования моющего средства.
- Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство хранения
- Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Шланг высокого давления PremiumFlex
- Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений.
- Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,456
|Вес (с упаковкой) (кг)
|15,92
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 329 x 901
Комплектация
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Материал насоса: алюминиевая
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 5 WCM
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.