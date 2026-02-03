Высокопроизводительная минимойка высокого давления K 5 WCM, оснащенная мощным и долговечным двигателем водяного охлаждения, способна быстро устранить любые загрязнения. Она укомплектована струйными трубками, позволяющими эффективно очищать любые объекты – садовые дорожки, террасы, автомобили и т. д. Трубка Vario Power предусматривает легкую регулировку давления для бережной очистки чувствительных поверхностей. В комплект поставки входят также грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, и встроенный фильтр для воды, надежно защищающий насос от частиц грязи.