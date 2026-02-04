Мінімийка високого тиску K 7 WCM FJ Home
Мінімийка високого тиску K 7 WCM FJ Home з двигуном водяного охолодження ретельно очистить будь-які об'єкти - від терас до автомобілів. Поставляється з насадкою для пінного чищення і комплектом для прибирання навколо будинку.
Завдяки вражаючим параметрам продуктивності апарат K 7 WCM FJ Home ідеально підходить для частого прибирання та усунення сильних забруднень. Його потужний двигун водяного охолодження гарантує ретельне очищення доріжок, терас, садового інвентарю і навіть автомобілів великих розмірів. Комплект для прибирання навколо будинку включає насадку T-Racer T 7 для очищення поверхонь великої площі без розбризкування води на всі боки та засіб для чищення каменю та фасадів (1 л). Апарат укомплектований насадкою для пінного чищення та автомобільним шампунем (1 л), які гарантують найвищу ефективність очищення. Для ефективного і ретельного очищення різних поверхонь до комплекту постачання входять струменева трубка Vario Power, що дає змогу регулювати тиск простим поворотом наконечника, і фреза для бруду, що видаляє особливо стійкі забруднення обертовим точковим струменем води. Вбудований фільтр для води надійно захищає насос від частинок бруду. Усе приладдя, що поставляється з апаратом, можна зручно зберігати на його корпусі.
Особливості та переваги
Зручність зберіганняШланг, струменеві трубки, пістолет та кабель зберігаються безпосередньо на корпусі апарату.
Система Quick ConnectШланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Великі колесаДля безпечного і зручного транспортування, в тому числі і по садових доріжках.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
|Продуктивність (л/год)
|макс. 600
|Продуктивність за площею (м²/год)
|60
|Температура води на вході (°C)
|макс. 60
|Споживана потужність (кВт)
|3
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|17,105
|Вага (з упаковкою) (кг)
|26
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 355 x 946
Комплектація
- Набір для очищення будинку Home: Пристосування для очищення поверхонь T 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)
- Пінна насадка: 0.3 л
- Миючий засіб: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
- Пістолет: G 180 Q
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 10 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Струменева трубка Vario Power
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Двигун з водяним охолодженням
- Матеріал насоса: алюміній
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Паркан і стіни з каменю
- Зовнішні сходи
- Території навколо будинку та саду
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Легкові автомобілі.
- Будинки на колесах
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Велосипеди
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 WCM FJ Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.