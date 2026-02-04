Завдяки вражаючим параметрам продуктивності апарат K 7 WCM FJ Home ідеально підходить для частого прибирання та усунення сильних забруднень. Його потужний двигун водяного охолодження гарантує ретельне очищення доріжок, терас, садового інвентарю і навіть автомобілів великих розмірів. Комплект для прибирання навколо будинку включає насадку T-Racer T 7 для очищення поверхонь великої площі без розбризкування води на всі боки та засіб для чищення каменю та фасадів (1 л). Апарат укомплектований насадкою для пінного чищення та автомобільним шампунем (1 л), які гарантують найвищу ефективність очищення. Для ефективного і ретельного очищення різних поверхонь до комплекту постачання входять струменева трубка Vario Power, що дає змогу регулювати тиск простим поворотом наконечника, і фреза для бруду, що видаляє особливо стійкі забруднення обертовим точковим струменем води. Вбудований фільтр для води надійно захищає насос від частинок бруду. Усе приладдя, що поставляється з апаратом, можна зручно зберігати на його корпусі.