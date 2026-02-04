Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home

Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home с двигателем водяного охлаждения тщательно очистит любые объекты – от террас до автомобилей. Поставляется с насадкой для пенной чистки и комплектом для уборки вокруг дома.

Благодаря впечатляющим параметрам производительности аппарат K 7 WCM FJ Home идеально подходит для частой уборки и устранения сильных загрязнений. Его мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Комплект для уборки вокруг дома включает насадку T-Racer T 7 для очистки поверхностей большой площади без разбрызгивания воды по сторонам и средство для чистки камня и фасадов (1 л). Аппарат укомплектован насадкой для пенной чистки и автомобильным шампунем (1 л), которые гарантируют высочайшую эффективность очистки. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, удаляющая особенно стойкие загрязнения вращающейся точечной струей воды. Встроенный фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home: Удобство хранения
Удобство хранения
Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Минимойка высокого давления K 7 WCM FJ Home: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Производительность (л/ч) макс. 600
Производительность по площади (м²/ч) 60
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Потребляемая мощность (кВт) 3
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 17,105
Вес (с упаковкой) (кг) 26
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 355 x 946

Комплектация

  • Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 7, ср-во для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
  • Пенная насадка: 0.3 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь "3 в 1" RM 610
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 10 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Струйная трубка Vario Power
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Материал насоса: алюминиевая
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Дома на колесах
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 7 WCM FJ Home

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

