Місце для неї можна знайти скрізь: завдяки компактним розмірам мийка високого тиску K 4 Classic Car поміститься і в багажнику автомобіля, і в стінній шафі. Він дуже зручний у транспортуванні і має при цьому високі параметри продуктивності. Завдяки комплекту для миття автомобілів, що включає насадку для пінного чищення, обертову мийну щітку та автомобільний шампунь, мінімийка K 4 Classic Car прекрасно підходить для періодичного очищення помірно забруднених транспортних засобів. Алюмінієва телескопічна ручка регулюється по висоті для зручного переміщення апарату на колесах. Апарат укомплектований також пістолетом із роз'ємом Quick Connect, 6-метровим шлангом високого тиску, струменевою трубкою Vario Power, фрезою для стійкого бруду та фільтром для води. Модель K 4 Classic Car з продуктивністю за площею 30 м²/год є ідеальним рішенням для регулярного усунення забруднень середнього ступеня (наприклад, для очищення садових огорож, миття велосипедів або невеликих автомобілів).