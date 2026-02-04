Мінімийка високого тиску K 4 Classic Car
Компактна мінімийка K 4 Classic з телескопічною ручкою розрахована на регулярне усунення забруднень середнього ступеня. Включає комплект для миття автомобіля (Car Kit).
Місце для неї можна знайти скрізь: завдяки компактним розмірам мийка високого тиску K 4 Classic Car поміститься і в багажнику автомобіля, і в стінній шафі. Він дуже зручний у транспортуванні і має при цьому високі параметри продуктивності. Завдяки комплекту для миття автомобілів, що включає насадку для пінного чищення, обертову мийну щітку та автомобільний шампунь, мінімийка K 4 Classic Car прекрасно підходить для періодичного очищення помірно забруднених транспортних засобів. Алюмінієва телескопічна ручка регулюється по висоті для зручного переміщення апарату на колесах. Апарат укомплектований також пістолетом із роз'ємом Quick Connect, 6-метровим шлангом високого тиску, струменевою трубкою Vario Power, фрезою для стійкого бруду та фільтром для води. Модель K 4 Classic Car з продуктивністю за площею 30 м²/год є ідеальним рішенням для регулярного усунення забруднень середнього ступеня (наприклад, для очищення садових огорож, миття велосипедів або невеликих автомобілів).
Особливості та переваги
Зберігання шланга на корпусі апаратуШланг можна легко підвісити на передній кришці апарату.
Телескопічна ручкаАлюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.
Робота з миючими засобамиВсмоктувальна трубка забезпечує обробку миючим засобом. Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.
Зберігання аксесуарів на апараті
- Зручне і компактне зберігання аксесуарів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Рід струму (число фаз) (~)
|1
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар)
|20 - макс. 130
|Продуктивність (л/год)
|420
|Продуктивність за площею (м²/год)
|30
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (Вт)
|1800
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,574
|Вага (з упаковкою) (кг)
|8,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|264 x 256 x 450
Комплектація
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка, що обертається, пінна насадка 0,3 л, автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пістолет: Пістолет G 120 Q
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 6 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Телескопічна ручка
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 4 Classic Car
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.