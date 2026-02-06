Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Flex Car & Stairs
Мінімийка K 4 Power Control Flex зі шлангом PremiumFlex і пістолетом G 160 Q Power Control підходить для видалення забруднень середнього ступеня на терасах, сходах і автомобілях. Включає комплект для чищення автомобілів і сходів (Car & Stairs Kit).
Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Flex Car & Stairs полегшує очищення будь-яких поверхонь завдяки можливості вибору оптимального тиску, який легко налаштовується через застосунок «Kärcher Home & Garden». Інтегрована програма-асистент надає користувачеві практичні поради для кожної ситуації та кожного об'єкта очищення, що дозволяє досягати ідеальних результатів. Для максимального контролю рівень тиску регулюється простим поворотом струменевої трубки і перевіряється пістолетом G 160 Q Power Control. Пристрій оснащений системою «Kärcher Plug 'n' Clean», яка дозволяє швидко і легко змінювати ємності з мийним засобом, шлангом високого тиску PremiumFlex, що забезпечує комфортну роботу, телескопічною ручкою для зручного транспортування, а також «паркувальним» положенням для зберігання приладдя. У комплекті передбачений набір для автомобіля (насадка для пінного чищення, обертова щітка та шампунь об'ємом 1 літр) для ретельного очищення автомобіля, а також набір для сходів зі шваброю Power Scrubber PS 30, яка підходить для очищення будь-яких зовнішніх поверхонь.
Особливості та переваги
Пістолет Power Control з роз'ємом Quick Connect та струменеві трубкиОптимальне регулювання для будь-якої поверхні. 3 рівня тиску і один рівень з миючим засобом. Повний контроль: на ручному дисплеї відображаються зроблені налаштування. Система швидкого з'єднання Quick Сonnect для миттєвого під'єднання шланга та аксесуарів
Шланг високого тиску PremiumFlexГнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Додаток Home & GardenЗа допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean
- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.
Прекрасний результат очищення
- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Продуктивність (л/год)
|макс. 420
|Продуктивність за площею (м²/год)
|30
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,8
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|11,9
|Вага (з упаковкою) (кг)
|17,2
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Комплектація
- Набір для очищення автомобіля Car: Щітка, що обертається, пінна насадка 0,3 л, автошампунь 3-в-1, 1 л
- Пістолет: Пістолет G 160 Q Power Control
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Щітка PS 30
- Вбудована сітка для зберігання
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 4 Power Control Flex Car & Stairs
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.