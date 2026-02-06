Мінімийка високого тиску K 4 Power Control Flex Car & Stairs полегшує очищення будь-яких поверхонь завдяки можливості вибору оптимального тиску, який легко налаштовується через застосунок «Kärcher Home & Garden». Інтегрована програма-асистент надає користувачеві практичні поради для кожної ситуації та кожного об'єкта очищення, що дозволяє досягати ідеальних результатів. Для максимального контролю рівень тиску регулюється простим поворотом струменевої трубки і перевіряється пістолетом G 160 Q Power Control. Пристрій оснащений системою «Kärcher Plug 'n' Clean», яка дозволяє швидко і легко змінювати ємності з мийним засобом, шлангом високого тиску PremiumFlex, що забезпечує комфортну роботу, телескопічною ручкою для зручного транспортування, а також «паркувальним» положенням для зберігання приладдя. У комплекті передбачений набір для автомобіля (насадка для пінного чищення, обертова щітка та шампунь об'ємом 1 літр) для ретельного очищення автомобіля, а також набір для сходів зі шваброю Power Scrubber PS 30, яка підходить для очищення будь-яких зовнішніх поверхонь.