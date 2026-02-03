Відмінні результати, навіть без електрики: акумуляторна мінімийка ідеально підходить для багатофункціонального прибирання невеликих автомобілів, мотоциклів, велосипедів і човнів, а також для вирішення невеликих задач прибирання по всьому будинку. Завдяки максимальному часу роботи від акумулятора 17 хвилин ви можете виконувати очистку незалежно від підключення до електромережі. Коли ви прибираєте, аналоговий дисплей пістолета високого тиску завжди буде показувати вам обраний режим. Пристрій сумісний з літій-іонним акумулятором 36 В/5,2 А·год на акумуляторній платформі Kärcher 36 В (акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки). Крім того, шланг від Kärcher може бути приєднаний для забору води з ємностей, якщо, наприклад, немає підключення до води. Додаткові деталі включають: дві розпилювальні трубки, шланг для всмоктування миючого засобу, а також вбудований фільтр для захисту води від проникнення частинок бруду в насос високого тиску.