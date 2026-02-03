Акумуляторний апарат високого тиску K 2 Battery
Акумуляторна мінімийка ідеально підходить для різноманітних застосувань без підключення до джерела живлення. Чудово підходить для широкого спектру застосувань по всьому будинку. Акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки.
Відмінні результати, навіть без електрики: акумуляторна мінімийка ідеально підходить для багатофункціонального прибирання невеликих автомобілів, мотоциклів, велосипедів і човнів, а також для вирішення невеликих задач прибирання по всьому будинку. Завдяки максимальному часу роботи від акумулятора 17 хвилин ви можете виконувати очистку незалежно від підключення до електромережі. Коли ви прибираєте, аналоговий дисплей пістолета високого тиску завжди буде показувати вам обраний режим. Пристрій сумісний з літій-іонним акумулятором 36 В/5,2 А·год на акумуляторній платформі Kärcher 36 В (акумулятор і зарядний пристрій не входять в комплект поставки). Крім того, шланг від Kärcher може бути приєднаний для забору води з ємностей, якщо, наприклад, немає підключення до води. Додаткові деталі включають: дві розпилювальні трубки, шланг для всмоктування миючого засобу, а також вбудований фільтр для захисту води від проникнення частинок бруду в насос високого тиску.
Особливості та переваги
Змінна батарея 36 В Kärcher Battery PowerТехнологія Real Time: відображення на РК-дисплеї акумулятора його ємності, часу роботи, який залишився, і заряду. Сумісний з усіма пристроями платформи Battery Power на 36 В. Висока енерговіддача і довгий термін служби завдяки літій-іонним акумуляторним елементам.
Пістолет високого тиску з індикатором рівня тискуРізні насадки допускають 3 рівні тиску для оптимального очищення різних поверхонь. Індикатор на пістолеті високого тиску дозволяє легко контролювати вибраний рівень тиску.
Всмоктування водиАпарат може експлуатуватися зі всмоктуючим шлангом від Kärcher, що забезпечує незалежність від водопроводу. Всмоктуючий шланг можна придбати окремо.
Робота з миючими засобами
- Всмоктувальна трубка забезпечує обробку миючим засобом.
- Чистячі засоби Керхер покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь.
Інтегрований органайзер для аксесуарів
- Шланг, розпилювальні трубки та пістолет можна зберігати акуратно і компактно.
Система Quick Connect
- Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолету - всього одним рухом. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації
Технічні характеристики
|Акумуляторний
|Акумуляторна платформа
|Акумуляторна платформа 36 В
|Тиск (бар)
|макс. 110
|Регулювання тиску
|Високий тиск
|Продуктивність (л/год)
|340
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Час роботи на 1 заряді батареї. (хв)
|14
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|4,5
|Вага (з упаковкою) (кг)
|7,648
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 303 x 629
Комплектація
- Версії: Акумулятор і зарядний пристрій не входять до комплекту поставки.
- Пістолет: Пістолет високого тиску G 120 Q, Boost
- 1-позиційна струменева трубка
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 4 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Тераси
- Для очищення невеликих автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Велосипеди
- Човни
- Для очищення сміттєвих контейнерів.
- Садові іграшки
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.