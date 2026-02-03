Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery

Аккумуляторная минимойка идеально подходит для разнообразных применений без подключения к источнику питания. Отлично подходит для широкого спектра применений по всему дому. Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.

Отличные результаты, даже без электричества: аккумуляторная минимойка идеально подходит для многофункциональной уборки небольших автомобилей, мотоциклов, велосипедов и лодок, а также для решения небольших задач по уборке по всему дому. Благодаря максимальному времени работы от аккумулятора 17 минут вы можете выполнять очистку независимо от подключения к электросети. Когда вы убираете, аналоговый дисплей пистолета высокого давления всегда будет показывать вам выбранный режим. Устройство совместимо с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч на аккумуляторной платформе Kärcher 36 В (аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки). Кроме того, всасывающий шланг от Kärcher может быть подсоединен для забора воды из емкостей, если, например, нет подключения к воде. Дополнительные детали включают: две распылительные трубки, шланг для всасывания моющего средства, а также встроенный фильтр для защиты воды от проникновения частиц грязи в насос высокого давления.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery: Сменная батарея 36 В Kärcher Battery Power
Сменная батарея 36 В Kärcher Battery Power
Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы и заряда. Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power. Высокая энергоотдача и долгий срок службы благодаря литий-ионным аккумуляторным элементам.
Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery: Пистолет высокого давления с индикатором уровня давления
Пистолет высокого давления с индикатором уровня давления
Различные насадки допускают 3 уровня давления для оптимальной очистки различных поверхностей. Индикатор на пистолете высокого давления позволяет легко контролировать выбранный уровень давления.
Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery: Всасывание воды
Всасывание воды
Аппарат может эксплуатироваться со всасывающим шлангом от Kärcher, что обеспечивает независимость от водопровода. Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.
Работа с чистящими средствами
  • Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
  • Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Шланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Давление (бар) макс. 110
Регулировка давления Высокое давление
Производительность (л/ч) 340
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (мин) 14
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,5
Вес (с упаковкой) (кг) 7,648
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 245 x 303 x 629

Комплектация

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Пистолет высокого давления: Пистолет высокого давления G 120 Q, Boost
  • 1-позиционная струйная трубка
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 4 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery
Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery
Аккумуляторный аппарат высокого давления K 2 Battery

Видео

Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Террасы
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
  • Лодки
  • Для очистки мусорных контейнеров.
  • Садовые игрушки
Принадлежности
Чистящее средство
Все продукты, которые подходят к аккумулятору
Запчасти для K 2 Battery

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.