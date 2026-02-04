Мінімийка високого тиску K 7 WCM

Неперевершена потужність: мінімийка високого тиску K 7 WCM з двигуном водяного охолодження ретельно очистить будь-які об'єкти – від садового інвентарю та тераси до автомобіля та доріжок перед будинком.

Вражаючі параметри продуктивності роблять мінімийку високого тиску K7 WCM ідеальним рішенням для регулярного усунення сильних забруднень. Його потужний двигун водяного охолодження гарантує ретельне очищення доріжок, терас, садового інвентарю та навіть автомобілів великих розмірів. Для ефективного і ретельного очищення різних поверхонь в комплект поставки входять струменева трубка Vario Power, що дозволяє регулювати тиск простим поворотом вістря, і фреза для бруду. Фреза для бруду формує точковий струмінь, що обертаючись, видаляє надстійки забруднення з поверхонь. Вбудований фільтр для води захищає насос від часток бруду. Усі приладдя, що постачається з апаратом, можна зручно зберігати на його корпусі.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 7 WCM: Прекрасний результат очищення
Прекрасний результат очищення
Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Мінімийка високого тиску K 7 WCM: Застосування засобу для чищення
Застосування засобу для чищення
Оснащено механізмом подачі миючих засобів. Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.
Мінімийка високого тиску K 7 WCM: Зручність зберігання
Зручність зберігання
Шланг, струменеві трубки, пістолет та кабель зберігаються безпосередньо на корпусі апарату.
Система Quick Connect
  • Шланг високого тиску легко підключається до апарату і пістолета - всього одним натисканням. Це береже Ваш час і зусилля.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 230
Частота (Гц) 50
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 180 / 2 - макс. 18
Продуктивність (л/год) макс. 600
Продуктивність за площею (м²/год) 60
Температура води на вході (°C) макс. 60
Споживана потужність (кВт) 3
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 17,212
Вага (з упаковкою) (кг) 21,151
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 369 x 355 x 946

Комплектація

  • Пістолет: G 180 Q
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 10 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Струменева трубка Vario Power
  • Подача миючого засобу через: Всмоктуючий шланг
  • Двигун з водяним охолодженням
  • Матеріал насоса: алюміній
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Відео

Області застосування
  • Паркан і стіни з каменю
  • Зовнішні сходи
  • Території навколо будинку та саду
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Легкові автомобілі.
  • Будинки на колесах
  • Для очищення мотоциклів і скутерів
  • Велосипеди
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 7 WCM

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.

інтернет-магазин
