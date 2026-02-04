Вражаючі параметри продуктивності роблять мінімийку високого тиску K7 WCM ідеальним рішенням для регулярного усунення сильних забруднень. Його потужний двигун водяного охолодження гарантує ретельне очищення доріжок, терас, садового інвентарю та навіть автомобілів великих розмірів. Для ефективного і ретельного очищення різних поверхонь в комплект поставки входять струменева трубка Vario Power, що дозволяє регулювати тиск простим поворотом вістря, і фреза для бруду. Фреза для бруду формує точковий струмінь, що обертаючись, видаляє надстійки забруднення з поверхонь. Вбудований фільтр для води захищає насос від часток бруду. Усі приладдя, що постачається з апаратом, можна зручно зберігати на його корпусі.