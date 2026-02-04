Впечатляющие параметры производительности делают минимойку высокого давления K 7 WCM идеальным решением для регулярного устранения сильных загрязнений. Её мощный двигатель водяного охлаждения гарантирует тщательную очистку дорожек, террас, садового инвентаря и даже автомобилей больших размеров. Для эффективной и тщательной очистки различных поверхностей в комплект поставки входят струйная трубка Vario Power, позволяющая регулировать давление простым поворотом наконечника, и грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю для устранения особенно стойких загрязнений. Встроенный фильтр для воды защищает насос от частиц грязи. Все поставляемые с аппаратом принадлежности можно удобно хранить на его корпусе.