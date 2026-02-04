Станьте експертом з прибирання завдяки додатку Kärcher Home & Garden: в поєднанні з мийкою високого тиску Kärcher K 2 Power Control ви досягнете кращих результатів прибирання. У додатку є корисний консультант по застосуванню, який підтримує користувача практичними порадами та рекомендаціями по кожній задачі очищення. Мийка високого тиску оснащена пістолетом високого тиску і 2 розпилювальними трубками з адаптером Quick Connect. Рівень тиску можна встановити безпосередньо на розпилювачі Click Vario Power - для максимального контролю при виконанні будь-якого завдання очищення. Апарат також має регульовану по висоті телескопічну ручку для зручного транспортування і зберігання, шланг для легкого нанесення миючих засобів, практичні тримачі для приладдя, пістолет високого тиску і кабель, а також 5-метровий шланг високого тиску.