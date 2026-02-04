Мінімийка високого тиску K 2 Power Control
Апарат високого тиску Kärcher K 2 Power Control може бути підключений до додатку Home & Garden. Підходить для миття велосипедів, садових інструментів або садових меблів.
Станьте експертом з прибирання завдяки додатку Kärcher Home & Garden: в поєднанні з мийкою високого тиску Kärcher K 2 Power Control ви досягнете кращих результатів прибирання. У додатку є корисний консультант по застосуванню, який підтримує користувача практичними порадами та рекомендаціями по кожній задачі очищення. Мийка високого тиску оснащена пістолетом високого тиску і 2 розпилювальними трубками з адаптером Quick Connect. Рівень тиску можна встановити безпосередньо на розпилювачі Click Vario Power - для максимального контролю при виконанні будь-якого завдання очищення. Апарат також має регульовану по висоті телескопічну ручку для зручного транспортування і зберігання, шланг для легкого нанесення миючих засобів, практичні тримачі для приладдя, пістолет високого тиску і кабель, а також 5-метровий шланг високого тиску.
Особливості та переваги
Додаток Home & GardenЗа допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Пістолет і розпилювач з функцією Quick ConnectПросто вставте і поверніть - доступні дві різні розпилювальні трубки. Просте керування: символи на розпилювальних трубках відображають налаштування.
Регульована по висоті телескопічна ручкаВисувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата. Повністю висувна для оптимального зберігання.
Вбудований шланг
- Для швидкого і зручного застосування миючого засобу.
- Легко використовувати. Всмоктуючий шланг для миючих засобів.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Продуктивність (л/год)
|макс. 360
|Продуктивність за площею (м²/год)
|20
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|1,4
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|3,992
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,6
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|246 x 280 x 586
Комплектація
- Струменева трубка Vario Power
- Грязьова фреза
- Шланг високого тиску: 5 м
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Всмоктування
- Телескопічна ручка
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення невеликих автомобілів
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 2 Power Control
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.