Апарат високого тиску Kärcher K 2 Power Control може бути підключений до додатку Home & Garden. Підходить для миття велосипедів, садових інструментів або садових меблів.

Станьте експертом з прибирання завдяки додатку Kärcher Home & Garden: в поєднанні з мийкою високого тиску Kärcher K 2 Power Control ви досягнете кращих результатів прибирання. У додатку є корисний консультант по застосуванню, який підтримує користувача практичними порадами та рекомендаціями по кожній задачі очищення. Мийка високого тиску оснащена пістолетом високого тиску і 2 розпилювальними трубками з адаптером Quick Connect. Рівень тиску можна встановити безпосередньо на розпилювачі Click Vario Power - для максимального контролю при виконанні будь-якого завдання очищення. Апарат також має регульовану по висоті телескопічну ручку для зручного транспортування і зберігання, шланг для легкого нанесення миючих засобів, практичні тримачі для приладдя, пістолет високого тиску і кабель, а також 5-метровий шланг високого тиску.

Особливості та переваги
Мінімийка високого тиску K 2 Power Control: Додаток Home & Garden
Додаток Home & Garden
За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Мінімийка високого тиску K 2 Power Control: Пістолет і розпилювач з функцією Quick Connect
Пістолет і розпилювач з функцією Quick Connect
Просто вставте і поверніть - доступні дві різні розпилювальні трубки. Просте керування: символи на розпилювальних трубках відображають налаштування.
Мінімийка високого тиску K 2 Power Control: Регульована по висоті телескопічна ручка
Регульована по висоті телескопічна ручка
Висувається на зручну для користувача висоту для легкого переміщення апарата. Повністю висувна для оптимального зберігання.
Вбудований шланг
  • Для швидкого і зручного застосування миючого засобу.
  • Легко використовувати. Всмоктуючий шланг для миючих засобів.
Специфікації

Технічні характеристики

Напруга (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Тиск (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Продуктивність (л/год) макс. 360
Продуктивність за площею (м²/год) 20
Температура води на вході (°C) макс. 40
Споживана потужність (кВт) 1,4
Довжина кабелю (м) 5
Колір жовтий
Маса (без приладдя) (кг) 3,992
Вага (з упаковкою) (кг) 5,6
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 246 x 280 x 586

Комплектація

  • Струменева трубка Vario Power
  • Грязьова фреза
  • Шланг високого тиску: 5 м
  • Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "

Оснащення

  • Система Quick Connect на апараті
  • Подача миючого засобу через: Всмоктування
  • Телескопічна ручка
  • Вбудований фільтр тонкого очищення води
Області застосування
  • Велосипеди
  • Для очищення садових меблів та інструменту
  • Меблі для саду/тераси/балкона
  • Території навколо будинку та саду
  • Для очищення невеликих автомобілів
