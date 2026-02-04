Минимойка высокого давления K 2 Power Control

Аппарат высокого давления Kärcher K 2 Power Control может быть подключён к приложению Home & Garden. Подходит для мытья велосипедов, садовых инструментов или садовой мебели.

Станьте экспертом по уборке благодаря приложению Kärcher Home & Garden: в сочетании с мойкой высокого давления Kärcher K 2 Power Control вы добьетесь лучших результатов уборки. В приложении есть полезный консультант по применению, который поддерживает пользователя практическими советами и рекомендациями по каждой задаче очистки. Мойка высокого давления оснащена пистолетом высокого давления и 2 распылительными трубками с адаптером Quick Connect. Уровень давления можно установить непосредственно на распылителе Click Vario Power - для максимального контроля при выполнении любой задачи очистки. Аппарат также имеет регулируемую по высоте телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения, всасывающий шланг для легкого нанесения моющих средств, практичные держатели для принадлежностей, пистолет высокого давления и кабель, а также 5-метровый шланг высокого давления.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 2 Power Control: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
С помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Минимойка высокого давления K 2 Power Control: Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect
Пистолет и распылитель с функцией Quick Connect
Просто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки. Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.
Минимойка высокого давления K 2 Power Control: Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроенный всасывающий шланг
  • Для быстрого и удобного применения химии.
  • Легко использовать. Всасывающий шланг для моющих средств.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 20
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,4
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,992
Вес (с упаковкой) (кг) 5,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 246 x 280 x 586

Комплектация

  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 5 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывание
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки небольших автомобилей
Чистящее средство
Запчасти для K 2 Power Control

