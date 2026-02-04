Минимойка высокого давления K 2 Power Control
Аппарат высокого давления Kärcher K 2 Power Control может быть подключён к приложению Home & Garden. Подходит для мытья велосипедов, садовых инструментов или садовой мебели.
Станьте экспертом по уборке благодаря приложению Kärcher Home & Garden: в сочетании с мойкой высокого давления Kärcher K 2 Power Control вы добьетесь лучших результатов уборки. В приложении есть полезный консультант по применению, который поддерживает пользователя практическими советами и рекомендациями по каждой задаче очистки. Мойка высокого давления оснащена пистолетом высокого давления и 2 распылительными трубками с адаптером Quick Connect. Уровень давления можно установить непосредственно на распылителе Click Vario Power - для максимального контроля при выполнении любой задачи очистки. Аппарат также имеет регулируемую по высоте телескопическую ручку для удобной транспортировки и хранения, всасывающий шланг для легкого нанесения моющих средств, практичные держатели для принадлежностей, пистолет высокого давления и кабель, а также 5-метровый шланг высокого давления.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Пистолет и распылитель с функцией Quick ConnectПросто вставьте и поверните - доступны две разные распылительные трубки. Простое управление: символы на распылительных трубках отображают настройки.
Регулируемая по высоте телескопическая ручкаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Полностью выдвижная для оптимального хранения.
Встроенный всасывающий шланг
- Для быстрого и удобного применения химии.
- Легко использовать. Всасывающий шланг для моющих средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 110 / 2 - макс. 11
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|20
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,4
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,992
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|246 x 280 x 586
Комплектация
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 5 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывание
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
Запчасти для K 2 Power Control
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.