Мінімийка високого тиску K 5 Comfort Premium Home
Мийка K 5 Comfort Premium Home з продуктивністю по площі 40 м²/год, двигуном з водяним охолодженням, шлангом PremiumFlex і барабаном для шланга відмінно підійде для усунення забруднень середнього ступеня. З комплектом для дому (Home Kit).
Мийка високого тиску K 5 Comfort Premium Home ідеально підходить для видалення помірних забруднень навколо дому та на автомобілях і постачається з комплектом Home Kit, до якого входять насадка для очищення поверхонь T-Racer T 5 та 1 літр засобу для очищення каменю й фасадів. Оснащена надійним двигуном з водяним охолодженням, мийка забезпечує стабільно високу ефективність очищення. Вбудований барабан для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex забезпечує зручність у роботі та максимальну свободу рухів, а пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold помітно знижує зусилля утримання, гарантуючи комфортне очищення без відчуття втоми. Практична система Quick Connect дозволяє швидко підключати та від’єднувати шланг високого тиску. Універсальна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet легко перемикається між чотирма режимами розпилення простим поворотом головки, адаптуючись до різних завдань очищення. Додаткову зручність забезпечує концепція подачі мийних засобів 2-в-1, що гарантує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання, а кабель живлення та аксесуари компактно зберігаються безпосередньо на корпусі пристрою. Для максимальної підтримки користувача застосунок Kärcher Home & Garden пропонує практичні рекомендації щодо використання, а також корисні поради й підказки для досягнення найкращого результату очищення.
Особливості та переваги
Розумна концепція апарату
- Конструкція апарату передбачає впорядковані входи і виходи для кабелів і шлангів. Це забезпечує свободу пересування і роботи, а також полегшує загальне поводження з кабелями і шлангами.
- Правильне розташування апаратів роз'ємами для підключення шлангів і кабелів у бік джерел електроенергії та води робить процес прибирання значно зручнішим.
Пістолет Comfort з COMFORT!Hold і Quick Connect
- COMFORT!Hold значно знижує зусилля, необхідне для утримання апарату. Це особливо зручно при тривалому чищенні великих площ.
- З'єднання Quick Connect для простого кріплення шланга високого тиску.
Струменева трубка Multi «4 в 1»
- Безліч можливостей чищення завдяки 4 різним насадкам в одній струменевій трубці.
- Не потрібно міняти трубку, що робить використання більш зручним. Проста зміна форми струменя шляхом повороту головки струменевої трубки.
Концепція миючого засобу 2Way!Wash™
- Інноваційна концепція використання миючого засобу забезпечує максимальну гнучкість і оптимальне дозування для вирішення будь-яких завдань чищення.
- Чистячий засіб може подаватися через апарат і струменеву трубку Multi або, для отримання більшої кількості піни, через насадку для пінного чищення, при цьому також здійснюється дозування чистячого засобу.
- Засоби для чищення Kärcher (опція) покращують результати прибирання і забезпечують захист поверхонь, що очищаються.
Шланг високого тиску PremiumFlex
- Гнучкий шланг забезпечує максимальну гнучкість і, отже, максимальну свободу руху
- Шланг легко змотується і розмотується, не утворюючи при цьому петель і вузлів.
Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання
- Шланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.
- Комфортна робота: швидке та зручне змотування та розмотування шланга високого тиску
- Низький центр ваги додає апарату хорошої стійкості навіть на поверхнях з ухилом.
Прекрасний результат очищення
- Двигун з водяним охолодженням вражає особливо довгим терміном служби та високою потужністю.
Ергономічне транспортування
- Телескопічна ручка з фіксатором забезпечує просте, зручне та ергономічне транспортування.
- Колеса з м'якими вставками дозволяють легко і без зусиль переміщати апарат.
- Для легкого та ергономічного підйому апарату є ручка для перенесення.
Додаток Home & Garden
- За допомогою мобільного додатка Ви відчуєте себе справжнім експертом у прибиранні
- Для досягнення відмінного результату використовується весь досвід компанії Керхер
- Зручне комплексне обслуговування: вся інформація про пристрій, його застосування і контакти нашого сервісного центру.
Елементи концепції сталого розвитку
- Конструкція з використанням 25 % переробленого пластику¹⁾.
- Зниження витрати води до 80 % у порівнянні зі звичайним садовим шлангом.²⁾
- Упаковка не менше ніж на 80 % з переробленого паперу.
Специфікації
Технічні характеристики
|Напруга (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Тиск (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Продуктивність (л/год)
|макс. 500
|Продуктивність за площею (м²/год)
|40
|Температура води на вході (°C)
|макс. 40
|Споживана потужність (кВт)
|2,1
|Довжина кабелю (м)
|5
|Колір
|жовтий
|Маса (без приладдя) (кг)
|13,313
|Вага (з упаковкою) (кг)
|21,325
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|417 x 346 x 668
¹⁾Тільки апарат, всі пластикові деталі без аксесуарів. / ²⁾ Результати внутрішніх випробувань: витрата води у мийки високого тиску становить 40% від витрати води з садового шланга, а час прибирання скорочується вдвічі. Витрати і фактична економія води та часу залежать від класу пристрою, ступеня забруднення і місця встановлення.
Комплектація
- Набір для очищення будинку Home: Пристрій для очищення поверхонь T 5, засіб для очищення каменю та фасадів, 3в1, 1 л
- Миючий засіб: Універсальний засіб для чищення RM 626, 1 л
- Пістолет: G 180 Q COMFORT!Hold
- 4-в-1 Multi Jet
- Шланг високого тиску: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 "
Оснащення
- Зниження тиску при утриманні спускового гачка пістолета
- Вбудований барабан для шлангу високого тиску
- Система Quick Connect на апараті
- Подача миючого засобу через: Концепція миючого засобу 2Way!Wash™
- Регулювання миючого засобу в піноутворювачі
- Телескопічна ручка
- Двигун з водяним охолодженням
- Матеріал насоса: алюміній
- Вбудований фільтр тонкого очищення води
- Всмоктування води
- Зберігання аксесуарів на пристрої
- 2 гачки для кабелю: з системою швидкого очищення фільтра
- Колеса з м'якою поверхнею
Відео
Області застосування
- Велосипеди
- Для очищення садових меблів та інструменту
- Меблі для саду/тераси/балкона
- Території навколо будинку та саду
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Для очищення невеликих автомобілів
- Зовнішні сходи
- Для очищення автомобілів середнього розміру
- Паркан і стіни з каменю
- Фасади
Аксесуари
Чистячий засіб
Запчастини для K 5 Comfort Premium Home
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.