Мийка високого тиску K 5 Comfort Premium Home ідеально підходить для видалення помірних забруднень навколо дому та на автомобілях і постачається з комплектом Home Kit, до якого входять насадка для очищення поверхонь T-Racer T 5 та 1 літр засобу для очищення каменю й фасадів. Оснащена надійним двигуном з водяним охолодженням, мийка забезпечує стабільно високу ефективність очищення. Вбудований барабан для шланга з гнучким шлангом PremiumFlex забезпечує зручність у роботі та максимальну свободу рухів, а пістолет високого тиску G 180 Q COMFORT!Hold помітно знижує зусилля утримання, гарантуючи комфортне очищення без відчуття втоми. Практична система Quick Connect дозволяє швидко підключати та від’єднувати шланг високого тиску. Універсальна струменева трубка 4-в-1 Multi Jet легко перемикається між чотирма режимами розпилення простим поворотом головки, адаптуючись до різних завдань очищення. Додаткову зручність забезпечує концепція подачі мийних засобів 2-в-1, що гарантує оптимальне дозування відповідно до конкретного завдання, а кабель живлення та аксесуари компактно зберігаються безпосередньо на корпусі пристрою. Для максимальної підтримки користувача застосунок Kärcher Home & Garden пропонує практичні рекомендації щодо використання, а також корисні поради й підказки для досягнення найкращого результату очищення.